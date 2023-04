Susanna Griso frena en seco a un colaborador por hablar de su “amistad especial” con el Rey Juan Carlos

El regreso del Rey Juan Carlos I a España ha reabierto la polémica sobre el supuesto veto que las altas esferas le habrían impuesto a la hora de volver definitivamente al país en el que ejerció durante más de 40 años como jefe de Estado. Muchos aseguran que a Casa Real no le sientan nada bien sus escapadas a Sanxenxo o cualquier punto de la geografía patria, y, en este sentido, Susanna Griso ha sacado las garras por él en “Espejo público”. La presentadora expone que “me da un poco de pena en lo humano que este país no pueda encajar con normalidad que él viaje a España cuando quiera o pueda, para participar en regatas o ver a su familia”, y recuerda que el emérito “no tiene ninguna causa con la Justicia”.

Llegados a este punto, uno de los colaboradores del programa, el doctor Fuertes, ha dejado entrever que Susanna Griso defiende al Rey Juan Carlos por la “amistad especial” que mantiene con él, un término que no ha gustado nada a la periodista: “Oye, a mí no me hables de amistad especial porque no estamos para estos términos… Cualquier otra frase… pero no esa… Especial, no… hay que aclararlo”.

Susanna Griso Atresmedia

Poco después, Susanna Griso ha querido aclarar qué tipo de relación mantiene con Su Majestad, recalcando que ese vínculo no interfiere en su mirada crítica de periodista: “Que yo pueda haber hablado con él y comido con él no quita que pueda ser crítica. Sí que sé que, para él, ha sido doloroso salir de este país, que él hubiese deseado quedarse aquí, que la relación con su hijo, mal que bien, se mantiene; que a través de una persona había avisado que quería venir a regatear, que se le pidió que esperase a después de las elecciones y que él entendió que las elecciones eran en mayo y que podía venir ahora, que va a seguir viviendo y que quiere en la medida de lo posible llevar una relación de cierta normalidad con sus amigos…”.