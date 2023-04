Esta es la razón por la que Susanna Griso ha tenido que abandonar 'Espejo Público'

No es de extrañar que un programa se convierta en la marca de un presentador o que un presentador se convierta en la cara de un programa y esto es lo que pasa con Susanna Griso. Este martes, 25 de abril, muchos seguidores se han preguntado por qué la catalana no ha estado en su lugar de trabajo. Lorena García ha sido la presentadora sustituta que se ha puesto al mando del programa de Antena 3, ‘Espejo Público’, informando de la actualidad. En una conexión con Carlos Alsina, el presentador de ‘Más de uno’ en Onda Cero ha querido saber donde se encontraba Griso. La presentadora le ha confesado al locutor los verdaderos motivos que han llevado a Griso a ausentarse.

"Lo digo para que no haya dudas, se ha puesto malita. Ha venido a trabajar pero media horita antes del programa he recibido un mensaje de ‘calienta por la banda, calienta que sales’. Esto es histórico, porque Susanna creo que es la primera vez que presento el programa porque ella esté mala. Es un roble. Hoy ha tenido una complicación…", ha dicho en tono de humor y sin querer entrar en muchos detalles.

‘’No se pone nunca mala Susanna Griso. Creí que me la estaba devolviendo por la semana pasada que le afee que me hubiera sustituido por Iván Redondo los lunes…’’, le respondía siguiendo el tono de humor.

La propia Susanna ha sido quien ha aclarado cuáles han sido esos motivos de salud que la han obligado a abandonar su puesto de trabajo. ‘’Fuera de combate… solo momentáneamente. Me he sentido indispuesta justo antes de arrancar el programa, pero espero recuperarme pronto y no faltar a mis compromisos esta tarde en Sevilla. Gracias por preguntar’’, escribía la presentadora en sus redes sociales.

A pesar de la indisposición, la catalana se encuentra ya bien y ha podido retomar su agenda. ‘’Lo dicho, ya en marcha. Las fieras (ya repuestas) van de feria. Mañana en @espejopublico entrevistamos a @juanmamorenobonilla. Y también al alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz. @antoniomunozsev’’, volvía a publicar poco tiempo después demostrando una vez más su profesionalidad.