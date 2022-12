Las conservas son alimentos que han sido procesados y envasados de manera que pueden ser almacenados durante un largo período de tiempo sin necesidad de refrigeración. Se utilizan desde hace siglos como una forma de conservar los alimentos y permitir así su consumo durante todo el año. Los alimentos enlatados también pueden ser una buena fuente de nutrientes. Sin embargo, es importante recordar que las conservas pueden contener altos niveles de sodio y otros aditivos, por lo que es importante leer siempre las etiquetas y consumirlas con moderación. Aclarado esto, en ocasiones puede ocurrir que nos encontremos en una situación donde no dispongamos de un abrelatas a mano y necesitemos, o queramos, abrir algún alimento enlatado. No obstante, no debemos alarmarnos, ya que, aunque pueda parecer difícil, hay una forma fácil y segura de abrir una lata con un utensilio que todos tenemos en nuestra cocina, una cuchara.

Cómo abrir una lata con una cuchara

Debemos tener cuidado al abrir una lata con una cuchara, ya que puede estar afilada y podemos cortarnos FOTO: Grupo Frinsa

Para empezar, deberemos colocar la cuchara en el borde de la tapa de la lata, con la punta de la cuchara apuntando hacia dentro. A continuación, presionaremos con fuerza y moveremos un poco la cuchara siguiendo la forma de la lata hacia delante y hacia atrás varias veces. Esto puede requerir un poco de fuerza e insistencia, aunque es importante no presionar demasiado fuerte, ya que podríamos dañar la cuchara o lastimarnos a nosotros mismos. Una vez que notemos que el metal se ha ablandado, podremos golpear el extremo de la cuchara para introducirla en la lata. Ahora, debemos seguir realizando este proceso para poder levantar y retirar la tapa por completo.

Es importante tener cuidado al abrir una lata con una cuchara, ya que la tapa de la lata puede estar afilada y podemos cortarnos si no lo hacemos de la manera adecuada. Además, la lata puede contener productos presurizados que pueden salir disparados si no la abrimos de la forma correcta. Por lo tanto, para mayor seguridad, es recomendable envolver la cuchara en un trapo para evitar posibles accidentes.

En caso de que no seamos capaces de abrir la lata de este modo o no podamos seguir cortando la tapa con la cuchara, hay otras formas de abrir una lata sin un abridor.

Una opción es usar un objeto plano y resistente, como un cuchillo, una llave inglesa o un destornillador de punta plana, para golpear suavemente el borde de la tapa de la lata. No obstante, deberemos tener cuidado al hacerlo para evitar sufrir algún daño o deteriorar los utensilios.

Otra forma de abrir una lata sin un abridor es usando un objeto puntiagudo, como una aguja o un alfiler, para hacer un agujero en la tapa de la lata. Tras ello, podemos usar un objeto plano, como un cuchillo o un destornillador, para levantar la tapa por el agujero que hemos hecho. Esta opción puede ser más segura que golpear la tapa con un objeto plano, pero aún así debemos tener cuidado al hacer el agujero.

Cómo abrir una lata con “abrefácil” con una cuchara

Aunque el término “abrefácil” nos puede indicar que no tendremos muchos problemas para abrir las conservas, hay ocasiones donde no es así. Razón por la que un usuario de TikTok conocido como “sidneyraz” ha acumulado más de 80.000 “me gusta” después de compartir un video que explica cómo hacerlo ayudándonos de una cuchara. “Esto es algo que no supe hasta que tuve 30 años”, afirmó, antes de agarrar ambos utensilios para demostrar su método. Tras estas palabras, la estrella de las redes sociales usó la cuchara para levantar la lengüeta de metal, antes de empujar el asa a través de ella y retirar la tapa.

Aunque la mayoría de los usuarios vieron útil este truco, hay quien preguntó “¿por qué no usas tus propios dedos?”, a lo que otros usuarios respondieron: “Este truco es particularmente útil para cualquier persona con uñas muy cortas o largas”. Asimismo, otro usuario de la red de TikTok señaló que el consejo también es “útil para las personas con artritis”, mientras que otro comentó: “Siempre hago esto para evitar que me duelan los dedos”.