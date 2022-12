Ten cuidado con las latas que presentan este defecto

Las latas de conserva son el recurso más socorrido para las personas que quieren comer de forma rápida, saludable y barata. Por eso, toda despensa que se precie debe contar con una buena cantidad de latas de conserva. No sólo son el mejor salvavidas para que los pisos de estudiantes caigan en la inanición, sino que también pueden convertirse en un elemento clave en la dieta de una familia.

Las latas de conserva son un alimento muy socorrido que pueden sacarnos de un apuro | Fuente: Pixabay / PublicDomainPictures FOTO: La Razón (Custom Credit)

Las latas de conserva están en las despensas de casi todos los hogares, independientemente de su nivel socioeconómico o del tipo de familia que lo ocupe. Sin embargo, la primera finalidad para las que fueron creadas no fue precisamente para abastecer a los civiles; sino que -más bien- apareció en los campos de batalla para poder mantener bien alimentados a los soldados.

La utilización de estas latas supuso un salto de gigante en la logística de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque ya no había que depender de la producción local o de los envíos constantes desde otras partes del mundo. Se habría la puerta a otras formas de suministro mucho más versátiles. Eso sí, en aquel momento las latas se abrían con un cincel y un martillo.

Con el tiempo las ventajas que ofrecía este envase metálico en cuanto a su mantenimiento y transporte, permitieron que fuesen abriéndose camino hasta conquistar millones y millones de hogares en la actualidad. Ahora bien, aunque las latas son muy socorridas y pueden almacenar los alimentos durante mucho tiempo, también albergan algunos peligros:

Las latas aparecieron primero en los campos de batalla para poder mantener bien alimentados a los soldados | Fuente: Pixabay / Damian Konietzny FOTO: La Razón (Custom Credit)

¡Cuidado con consumir latas que tengan este defecto!

El consumo de latas abombadas, que emitan olores raros al abrirlas o cuyo contenido salga disparado al abrirlas, puede ser peligroso, ya que puede estar contaminado con la bacteria Clostridium botulinum, la cual produce la toxina botulínica. Esta toxina puede aparecer en latas de conserva que estén mal preparadas debido a que han sido sometidas a un tratamiento térmico incorrecto. Esto ocurre cuando el calor no es aplicado de forma adecuada, lo que permite que la bacteria sobreviva.

Esta toxina puede ser mortal si se ingiere en cantidades elevadas y puede causar una infección con síntomas como debilidad, vértigos, sensación de parálisis, vómitos, dificultad para respirar, hinchazón abdominal, estreñimiento o diarrea. Estos síntomas pueden aparecer entre 12 y 36 horas después de la ingestión, y después pueden aparecer síntomas tardíos como dificultades en la visión, para tragar, para hablar correctamente y sequedad bucal.

La toxina butulítica puede aparecer en latas de conserva que han sido sometidas a un tratamiento térmico incorrecto | Fuente: Pixabay / Araceli Jáuregui FOTO: La Razón (Custom Credit)

Asegúrate de que las latas de conserva que compres no tengan ninguno de estos defectos. Si observas alguno, no la consumas bajo ninguna circunstancia. Si has consumido una lata de conserva con estos defectos y presentas alguno de los síntomas antes mencionados, acude rápidamente a un médico para que te realice los exámenes correspondientes. ¡No arriesgues tu salud!.