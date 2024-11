Las mariquitas no aparecen por casualidad: este es el significado de su presencia en casa

Ahora que estamos en la temporada de 'Halloween', se pueden ver muchos adornos y disfraces por las calles que representan aquellas cosas que más temen ciertas personas. Es normal tener miedo a ciertos riesgos o criaturas, al fin y al cabo no es más que una respuesta natural de nuestro cerebro que nos indica que debemos alejarnos de un peligro inminente.

Sin embargo, hay personas que sufren una especial aversión a las alturas, la sangre, hacer mayor, la muerte... hay tantas fobias como individuos en el mundo. En casos extremos, estos terrores les producen a quienes los sufren problemas sociales incluso, ya que son incapaces de reaccionar cuando se encuentran con uno, o viven obsesionados con evitarlos. Véase por ejemplo, los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo (TOC) de contaminación, que no pueden dejar de pensar en virus y bacterias.

Una de las más comunes es la fobia a los insectos, y más particularmente a las arañas: la aracnofobia. Es entendible que ver un ser de ocho patas, con el cuerpo peludo y dos quelíceros afilados no sea agradable para la mayorá de personas. Otros bichos como las avispas, los alacranes, los ciempiés y hasta los llamados 'cortapichas' o 'tijeretas' también causan terror con sus apéndices y sus cuerpos de formas alienígenas.

Nuestras amigas las mariquitas

Aún con todo, no toda esta sección del mundo animal es temida, algunos insectos incluso nos suelen parecer adorables o tiernos (si no se les mira muy de cerca), como los caracoles, las mariposas o las mariquitas. No se sabe muy bien si es por su colorido estampado, que nos recuerda a los trajes de flamenca, o por su aspecto inofensivo, pero las mariquitas son de los pocos insectos voladores que la gente cuando ve aparecen no se asusta.

Mariquita en un diente de león PIXABAY (susannp4)

Ciertamente, no suponen ningún riesgo para los seres humanos, pero a pesar de su adorable aspecto, son depredadores temibles y asesinos. Tenerlos en el jardín o en las plantas de casa puede ser incluso beneficioso para nosotros, ya que se encargarán de liquidar a otros insectos que puedan constituir plagas y mantenerlos alejados de nuestros amados geranios.

Algunas curiosidades sobre las mariquitas

Aunque parezcan inofensivas, realmente son unas cazadoras expertas, y ayudan a eliminar o reducir poblaciones enteras de pulgones, cochinillas, larvas de mosca, ácaros y otra clase de plagas que resultan ''un dolor de cabeza' para los agricultores. Habitan en prácticamente todos los continentes, y aparecen siempre en busca de sus presas. Históricamente, se han usado como control de plagas y tienen un peso muy importante en la iconografía de diversas culturas del mundo.

Mariquita cazando un pulgón PIXABAY (BaZuuH)

Cuando llega el inverno, esta clase de insectos carnívoros de aspecto adorable se arremolinan en grupos de millares bajo las rocas, las cortezas de los árboles o cualquier otro lugar donde puedan guarnecerse del frío y la lluvia. Muchas especies de mariquita, de hecho, son capaces de hibernar, quedando en estado comatoso hasta que regresa la primavera con su calor y sus flores.

Las mariquitas no aparecen por casualidad: este es el significado de su presencia en casa

Si vemos a una de estas cazadoras moteadas en el hogar, podría significar varias cosas. También se las conoce como 'catarinas' o 'vaquitas de San Antonio'. Distintas culturas a lo largo de la historia le han dado diferentes interpretaciones a las visitas de las mariquitas en nuestro jardín o interior de la casa. Estas son algunas de las más comunes.

1. Sanación

Las mariquitas, que son capaces de estar varios meses consumiendo la mínima energía vital durante el invierno para despertar con fuerzas renovadas tras el equinoccio, se suelen asociar con la regeneración y los nuevos comienzos. En algunas partes del mundo, de hecho, se considera que cuando una se posa encima de alguien es porque esa persona está un paso más cerca de su proceso de sanación (espiritual, emocional o física). Es un símbolo de expulsión de los males y 'fantasmas' interiores.

2. Buena suerte

En varios países de habla hispana existe la creencia de que si se pide un deseo cuando se ve pasar volando una mariquita, este se acabará cumpliendo. Es muy similar a lo que sucede con las estrellas fugaces o los dientes de león. El poder de manifestación encuentra muchos caminos para ayudarnos a canalizarlo y así fijar unos objetivos vitales concretos.

3. Se avecinan cambios importantes

También es bastante común la fe en que al encontrar una mariquita muerta, esta es una señal de que un gran cambio se está preparando en nuestras vidas, y llegará en un futuro bastante próximo. No es un símbolo de mal augurio, sino de que va a suceder una transformación inminente.