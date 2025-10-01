En esta primera semana que culmina el 5 de octubre, el cielo se alinea para ofrecer una especie de "recontar de fichas". Los próximos días llegan para brindarle segundas oportunidades a ciertos signos del zodíaco. No se trata de azar, sino de una combinación precisa de tránsitos planetarios que reactivan puertas que parecían cerradas.

Por un lado, la Luna creciente, que va ganando luz en el firmamento, impulsa lo que quedó inconcluso. Por otro, Mercurio, aún bajo su fase retrógrada, invita a retomar conversaciones, revisar decisiones y corregir errores no resueltos. Además, Plutón y Marte, desde sus posiciones en signos transformadores, pueden facilitar el renacimiento o la reactivación de algo que parecía perdido.

Esta sinergia del cosmos convierte estos días en una ventana privilegiada para enmendar errores o decisiones del pasado. Aunque no todos los signos recibirán ese regalo cósmico con igual intensidad, hay cuatro que lo vivirán como un resurgir: la oportunidad de rehacer, reconciliar, reconstruir o renacer.

Semana de 'segundas oportunidades' para estos signos del zodíaco, hasta el 5 de octubre

Esta semana que culmina el 5 de octubre llega con un aire de reparación y segundas oportunidades. La claridad que proyecta la fuerza lunar para retomar lo que quedó pendiente otorga una ocasión perfecta para que ciertos signos corrijan antiguos errores. Comienza un corto ciclo en el que algunos podrán reencontrarse con su propia verdad.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Para Cáncer, el tránsito de la Luna en Aries actúa como detonante para reabrir puertas que se sellaron en momentos de inseguridad. En esta semana, las emociones cobran voz. Puedes recibir una llamada pendiente, retomar un proyecto creativo abandonado o reconectar con alguien que creías perdido. Este despertar emocional no es inocente: los nodos lunares o algún aspecto tenso con Saturno pueden estar recordando que ciertos hilos del pasado aún tienen lecciones que entregar.

Pero en esta ocasión, el cosmos les brinda la herramienta para hacerlo bien: con más conciencia, con más límites, con más verdad. No obstante, no basta con dejar que todo resurja como un tsunami. Cáncer deberá elegir qué vale la pena rescatar y qué debe permanecer en el olvido. Las segundas oportunidades llegarán, sí, pero solo para lo que tenga alma, sentido y reciprocidad.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Libra es uno de los signos más favorecidos para reconciliaciones y giros diplomáticos en esta semana. Venus, regente de su signo, formará contactos sanadores con Marte o Júpiter que suavizan tensiones del pasado. Si esperaba volver a dialogar con alguien, pedir perdón o arreglar un malentendido, este podría ser el momento.

La energía del equilibrio que caracteriza a Libra puede actuar como puente: él representa la mesura, el mediador, la balanza que estabiliza. Bajo esta influencia planetaria, puede recuperar alianzas que parecían perdidas. Deberá prestar atención a las intenciones detrás de los gestos. Si lo que reaparece trae consigo ambigüedad o falsas promesas, es preferible dejarlo pasar. Pero si hay sinceridad, el universo estará dispuesto a concederle un nuevo capítulo.

Horóscopo de noviembre PIXABAY (darksouls1)

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Para Escorpio, el concepto "segunda oportunidad" puede sentirse más intensa que para otros signos, porque no hay medias tintas en su mundo emocional. En esta semana, Mercurio puede transitar sobre su zona de relaciones íntimas, permitiéndole hablar lo que no dijo antes, revelar lo que calló o renegociar pactos emocionales.

Plutón, su regente, está empujando a la regeneración. Lo que no murió del todo tiene ahora la opción de transformarse: puede retomar proyectos que quedaron en el limbo, rescatar una pasión creativa o reconectar con alguien desde un plano más profundo.Escorpio debe cuidarse de caer en viejos patrones de control o manipulación. Si actúa desde su poder interior en vez del resentimiento, estará alineado con la segunda oportunidad cósmica.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis tiene en esta semana una gran dosis de misericordia planetaria. Neptuno, su regente espiritual, puede entrar en aspecto sanador con Mercurio o la Luna, facilitando la comunicación de lo que fue doloroso. Es posible que alguien que les hirió o que se distanció retome contacto con premura y sinceridad. Pero está en su mano decidir si acoge esa vuelta con el corazón sabio y no herido.

No todas las segundas oportunidades son para ser aprovechadas: algunas solo sirven para reafirmar que el cierre fue acertado. En esta semana, Piscis debe aprender a distinguir si lo que reaparece es un regalo o tan solo nostalgia disfrazada. No todas las luces del pasado deben proceder de otros: ellos mismos también pueden ofrecerse una segunda oportunidad para sanar lo que dejó cicatriz.

Cómo funciona el horóscopo zodiacal

El horóscopo es un recurso utilizado con el propósito de anticipar o sugerir posibles acontecimientos en la vida de una persona. Su interpretación se basa en la ubicación del Sol, la Luna y otros cuerpos celestes (como planetas o asteroides) en el momento exacto de su nacimiento. Esta práctica forma parte de las artes adivinatorias y se clasifica como una mancia, es decir, un método esotérico destinado a descubrir aspectos ocultos de la existencia o del porvenir.

Desde la antigüedad, diferentes culturas han recurrido al horóscopo como un medio para comprender tanto el destino individual como el colectivo. A lo largo del tiempo, su uso ha variado y se ha ajustado a diversas tradiciones, aunque siempre ha conservado su esencia: interpretar el cielo para dar sentido a los acontecimientos en la vida terrenal.

Globo terráqueo astrología UNSPLASH (Nastya Dulhiier)

El pilar central del horóscopo es la carta astral, también conocida como mapa natal. Se trata de una representación gráfica que señala la posición de los astros en un instante determinado. Este esquema se divide en doce secciones de 30 grados cada una, conformando el círculo zodiacal. Cada sección corresponde a un signo del zodiaco, tradicionalmente asociado a un animal o figura simbólica, y se relaciona con características de la personalidad.

NOTA. Este horóscopo se proporciona únicamente con fines de entretenimiento. La astrología no es una ciencia exacta y las predicciones deben tomarse como orientativas. Cada individuo es único y su vida puede no ajustarse a las descripciones generales proporcionadas.