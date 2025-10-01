Estas son las portadas de las revistas del corazón: las fotos de la escapada más triste de Mar Flores y Anabel Pantoja, más enamorada que nunca

La hija de Antonio Banderas, que contraerá matrimonio el próximo 18 de octubre con Alex Gruszynsky, su crush de la guardería, su mejor amigo años después y, hoy, el amor de su vida, se sincera en "¡Hola!" antes del gran día. Stella del Carmen confiesa que "soy muy afortunada de casarme en el país que me vio nacer". También a su padre, un actor curtido en un sinfín de rodajes y escenarios, ejercerá por primera vez el papel más importante de su vida: el de padrino. La hija del Malagueño y de Melanie Griffith podría haber elegido cualquier escenario hollywoodiense para dar el "sí, quiero" pero no, lo hará en la Abadía de Retuerta, un histórico monasterio del siglo XII, convertido hoy en hotel y bodega de lujo.

Diez años después de recibir el título, la Princesa de Asturias ejerció por primera vez como princesa de Viana, en una histórica visita al antiguo Reyno de Navarra. La revista considera a Leonor, princesa de una nueva generación y analiza sus pasos para liderar, uniendo tradición y modernidad.

Ha pasado cerca de un mes desde que Mar Flores sacase sus memorias, 'Mar en calma'. Un libro en el que ella relata en primera persona sus relaciones sentimentales y pone el foco en personajes de la talla de Cayetano Martínez de Irujo, su ex Carlo Costanzia, o incluso Alessandro Lequio. Ahora, es la modelo quien cuenta la historia de su vida después de ver cómo terceras personas se paseaban por los platós de televisión aireando su vida más personal. Ahora, Mar se ha puesto en el ojo del huracán y ha acaparado cientos de titulares y horas de televisión. El hecho de abrirse en canal como nunca antes, ha supuesto una liberación para ella, pero también ha tenido que revivir los episodios más difíciles de su vida, destaca la revista "Semana". Todo esto parece haber hecho mella a Mar Flores. El distanciamiento con su hijo, el volver a revivir su historia, estar en el foco mediático y, sobre todo, que se cuestione su relato. La revista publica un amplío reportaje de la amarga escapada de Mar Flores a Ibiza.

Además, la revista entra en la nueva y espectacular casa de Kiko Rivera: de 398 m2 y en una de las mejores urbanizaciones de Sevilla, tras su separación de Irene Rosales. El DJ no ha querido marcharse muy lejos, por la estabilidad de sus hijas, y ha encontrado una espectacular casa a tan solo siete kilómetros del que fuera la casa familiar.

"Lecturas" dedica su portada al valiente homenaje de Alba Flores a su padre: "Estuve años enfadada con él pero ya lo he perdonado". La actriz, que tenía 8 años cuando murió Antonio Flores, logra coser las heridas de su familia arropada por Rosario y Lolita en el estreno de "Flores para Antonio", un documental sobre su ausencia. Las primeras en llorar en el estreno del documental en San Sebastián fueron Lolita y Rosario Flores, que arroparon a su sobrina en su gran día.

Telma Ortiz y el abogado irlandés Robert Gavin han puesto fin a su relación tras seis años juntos y una hija en común. Desde que se conoció la separación hace unos días, mucho se ha hablado de los motivos y las circunstancias que han rodeado a la ya expareja en los últimos meses. Lecturas ha podido saber que, además de la ruptura, la hermana de Letizia y el padre de su hija tiene otro foco de problemas: la casa de Soto de la Moraleja que fue su domicilio familiar y en la que vivían de alquiler. La pareja supuestamente ha dejado de pagar el alquiler hace varios meses y los propietarios han puesto una demanda de desahucio.

Esta semana "Diez Minutos" publica las fotos que confirman que Anabel Pantoja y David Rodríguez están más enamorados que nunca. Atrás quedaron esos días de angustia vividos tras el ingreso de su hija Alma en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Universitario Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. Ahora disfrutan de ella cada momento, aunque aún esperan la resolución judicial que les libere para siempre de esa acusación.