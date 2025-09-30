Atlético de Madrid - Eintracht Frankfurt, en directo hoy: jornada 2 de la fase de liga, Champions League

Dino Toppmöller, entrenador del Eintracht Fráncfort, aseguró en la previa que prefiere "ganar 5-4 que 1-0", en la víspera del partido de la Liga de Campeones de este martes contra el Atlético de Madrid, del que admitió que ha tomado "nota" de su gran actuación en el derbi ante el Real Madrid, al tiempo que dijo que Diego Simeone, su técnico, es "increíble".

"Prefiero ganar 5-4 que 1-0, aunque después del sábado (un triunfo por 4-6 contra el Borussia Moenchengladbach) me lo estoy replanteando. Estoy contento con esta forma fresca de jugar, aunque implique encajar goles. Uno se puede permitir, pero estamos encajando demasiado. Lo hemos hablado y lo vamos a mejorar", explicó.

El técnico ha "tomado nota del resultado y del partido" del Atlético contra el Real Madrid. "El Atleti, en la última década o más, ha sido uno de los mejores equipos de Europa. Siempre compite en 'Champions' y es un firme candidato. Tiene una intensidad increíble en el juego, está respaldado por una afición muy potente y transmite mucha energía y seguridad", advirtió en la rueda de prensa previa en el estadio Metropolitano.