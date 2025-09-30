Directo
Atlético de Madrid - Eintracht Frankfurt, en directo hoy: jornada 2 de la fase de liga, Champions League
Los de Simeone llegan con la moral alta tras el derbi y buscan su primera victoria europea ante el conjunto alemán, que inicia la jornada como líder de la competición
Última hora del Atlético de Madrid - Eintracht Frankfurt, en directo hoy: jornada 2 de la fase de liga, Champions League, en vivo online
Todo listo en el Metropolitano
Así luce el vestuario del Atlético en el Metropolitano. Hora y media para que ruede el balón.
"Prefiero ganar 5-4 que 1-0"
Dino Toppmöller, entrenador del Eintracht Fráncfort, aseguró en la previa que prefiere "ganar 5-4 que 1-0", en la víspera del partido de la Liga de Campeones de este martes contra el Atlético de Madrid, del que admitió que ha tomado "nota" de su gran actuación en el derbi ante el Real Madrid, al tiempo que dijo que Diego Simeone, su técnico, es "increíble".
"Prefiero ganar 5-4 que 1-0, aunque después del sábado (un triunfo por 4-6 contra el Borussia Moenchengladbach) me lo estoy replanteando. Estoy contento con esta forma fresca de jugar, aunque implique encajar goles. Uno se puede permitir, pero estamos encajando demasiado. Lo hemos hablado y lo vamos a mejorar", explicó.
El técnico ha "tomado nota del resultado y del partido" del Atlético contra el Real Madrid. "El Atleti, en la última década o más, ha sido uno de los mejores equipos de Europa. Siempre compite en 'Champions' y es un firme candidato. Tiene una intensidad increíble en el juego, está respaldado por una afición muy potente y transmite mucha energía y seguridad", advirtió en la rueda de prensa previa en el estadio Metropolitano.
La moral por las nubes
Ni que decir tiene que el 5-2 ante el Real Madrid ha espoleado al equipo colchonero, que ha disipado definitivamente todas las dudas de su errático inicio de temporada. Hoy tiene la oportunidad de enderezar el rumbo también en competición europea tras la derrota inicial frente al Liverpool. Perder dos encuentros consecutivos empezaría a complicar las cosas a los de Simeone.
¡Bienvenidos a la Champions!
¡Buenas tardeeeeees! Bienvenidos, bienvenidas a la segunda jornada de Champions League, donde el Atlético de Madrid se va a medir al Eintracht de Frankfurt. Desde ya y hasta pasadas las 11 de la noche estaremos al tanto de todo lo que ocurra alrededor del partido. ¡Vamos allá!
