La reflexión de Javier Tudela sobre sus hijos ante la enfermedad de Marina Romero

Makoke tomó la difícil decisión de cancelar su boda con Gonzalo prevista para este verano. No estaba para celebraciones. Quiso guardarse el motivo, pero subrayaba que su relación con su novio no atravesaba crisis alguna. Se trataba de una cuestión de salud. Un tema delicado. Semanas después se desveló que era su nuera, Marina Romero, quien estaba atravesando por un momento delicado y debía confiar su recuperación en manos de los profesionales médicos. Iniciaba un arduo tratamiento contra una larga enfermedad. La familia al completo se ha volcado en ella para acompañarla en su batalla. Por supuesto, también Javier Tudela.

El hijo de Makoke y su pareja están presentando un frente unido contra la enfermedad. Mientras la influencer lidia con visitas al hospital y da pinceladas de su recuperación a sus fans a través de las redes sociales, Javier Tudela muestra la otra cara de la moneda. Y es que prima el deseo de ambos de hacer que sus hijos vivan con normalidad este proceso, tratando de alejarles lo máximo posible del calvario que atraviesan los adultos. Lo hacen con planes con los que atesorar buenos momentos, que dan pie a profundas reflexiones.

Javier Tudela se vuelca en sus hijos frente a la enfermedad de Marina

Los creadores de contenido continúan con su día a día. Son muchos los planes que realizan para que sus hijos no noten la preocupación que les ronda por la cabeza, tanto fuera como dentro de casa. Sesiones de cocina en familia, juegos con sus padres y visitas con las que amenizar sus días, se suceden también con planazos como los que ahora presume Javier Tudela en su perfil de Instagram.

Javier Tudela junto a sus dos hijos en los karts Instagram

Esto ha dado pie a que el hijo de Makoke reflexione sobre la necesidad de dar tiempo de calidad a sus dos hijos. Crear momentos inolvidables más allá de la enfermedad a la que hace frente Marina es su principal tarea y de ello se ha confesado con sus fieles en su cuenta personal, tras pasar una tarde de aventura y diversión en los karts.

“Tu primera carrera de karts. El tiempo que pasas con tus hijos tiene que ser importante, pero recuerda que no es lo mismo estar de verdad que estar con el móvil. La importancia de ver crecer a tus hijos y no las historias de cualquiera”, pone de relieve Javier Tudela. El mazazo que ha supuesto para todos en la familia el revés de salud de Marina ha hecho que se replanteen sus prioridades. Ya no dan tanto valor a la imagen que muestran en redes sociales, sino que entienden la importancia de atesorar instantes de calidad con sus retoños, mientras “sigue el proceso”, tras el paso por quirófano de la influencer.