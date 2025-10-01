Cambio radical de tiempo: llega el veranillo de San Miguel con temperaturas de hasta 34 grados

El mes de octubre se estrena este miércoles con tiempo estable en la mayor parte de España, tras un episodio de lluvias intensas, persistentes e incluso torrenciales en algunas zonas del Mediterráneo durante los últimos días de septiembre.

El temporal de fuertes lluvias y tormentas, iniciado el pasado domingo concluyó este martes y obligó a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a activar avisos rojos por riesgo extremo de precipitaciones en Tarragona, Castellón, Valencia y las islas de Ibiza y Formentera.

Llega el anticiclón: sol y temperaturas en ascenso

A partir de este hoy, el anticiclón se impondrá en gran parte de del país, marcando el inicio de varios de tiempo seco y soleado, según el pronóstico de AEMET.

Las temperaturas irán en ascenso progresivo, con un ambiente cada vez más cálido, especialmente en zonas del interior de Andalucía y las vegas del Guadiana, donde este miércoles se superarán los 30 grados.

Aunque aún podrían formarse algunos chubascos y tormentas dispersas en puntos del área mediterránea — sobre todo en el este y sureste peninsular, Ibiza y Formentera—, su intensidad será menor que en jornadas anteriores.

Calor de día, fresco de noche

El jueves continuará el tiempo estable y despejado en casi todo el país. Las temperaturas seguirán en ascenso, con calor más evidente en amplias zonas del interior y un aumento acusado en el Alto Ebro y el interior de las comunidades cantábricas, según Meteored. Durante la noche, persistirá á el ambiente frío en la meseta norte y áreas de montaña.

El viernes continuará la estabilidad atmosférica y la temperaturas rondarán entre 25 y 30 ºC en gran parte de las capitales de provincia.

Lluvias en el norte el domingo

De cara al fin de semana, la AEMET avanza que un frente podría rozar el extremo norte peninsular el domingo, dejando allí algunas lluvias y un descenso térmico;. En el resto del país continuará el tiempo estable y templado, con temperaturas suaves o incluso altas en el sur, donde de nuevo se podrían superar los 32-34 grados.