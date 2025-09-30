Así queda el ranking ATP y la lucha por el número uno: Alcaraz gana en Tokio, pero Sinner le puede recortar puntos

Carlos Alcaraz jugó en el ATP 500 de Tokio su primer torneo con puntos en juego (la Laver Cup, más exhibición que competición, no cuenta) después de volver al número uno del mundo, lo que logró tras ganar a Sinner el US Open, su sexto Grand Slam.

Desde ahí hasta que acabe la temporada, la cita en la que más puntos defendía era la de Tokio. El español jugó Pekín el año pasado, pero es lo mismo. Fue campeón y ganó 500 puntos, por tanto lo único que podía aspirar tras este torneo era a mantenerse con los 11.540 puntos que tenía antes de empezar... Y lo ha conseguido: se le restarán los 500 de Pekín del año pasado y se le suman los 500 de Tokio de este curso.

Por detrás continúa Sinner, que sí ha optado repetir en China. El italiano perdió la final del anterior curso precisamente con Carlos, de ahí que los puntos que defendía son 330. Si se impone esta vez en la final al estadounidense Tien (venció a Medvedev, que tuvo que retirarse lesionado), ganará 500, por tanto tendrá 170 puntos más de los que tenía cuando empezó (se le restan los 330 de 2024, ya caducados, y se le suman 500). En el caso de que esto suceda, la distancia podría quedarse en 590 puntos. Por lo demás, hay dos movimientos entre los diez primeros: Fritz vuelve al cuatro del mundo, y Djokovic, que no ha jugado y que reaparecerá en Shanghái, cae al cinco. Y De Miñaur sube al siete, dejando a Draper en el ocho.

Así está el “top 10” de la ATP

1. Carlos Alcaraz (España): 11.540 puntos

2. Jannik Sinner (Italia): 10.780 (10.950 si gana en Pekín)

3. Alexander Zverev (Alemania): 5.980

4. Taylor Fritz (EE UU): 4.995

5. Novak Djokovic (Serbia): 4.830

6. Ben Shelton (Estados Unidos): 4.190

7. Alex de Miñaur (Australia): 3.735

8. Jack Draper (Gran Bretaña): 3.590

9. Lorenzo Musetti (Italia): 3.555

10. Karen Khachanov (Rusia): 3.190

La distancia de Alcaraz con Sinner no es enorme a día de hoy, pero el panorama sí es bueno para que el chico de El Palmar acabar 2025 como el líder de la ATP. Sería la segunda vez, tras lograrlo en 2022. De aquí a que acabe el curso, el español defiende muy pocos puntos: 200 en Shanghái, 100 en París y 200 en las Nitto ATP Finals, por tanto 500 en total. Para Sinner, la exigencia es casi máxima: 1.000 en Shanghái, nada en París, que es el único torneo en el que podría sumar; y 1.500 en las Nitto ATP Finals, lo que hace un total de 2.500.