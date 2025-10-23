El concepto de 'karma', aunque no se le conozca con ese nombre en todos los lugares, es una idea universal que está presente en cada cultura y civilización del mundo. El antiguo refranero castellano reza que "siembra vientos y recogerás tempestades". Las enseñanzas del cristianismo contienen la llamada 'regla de oro', es decir "no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti".

Se da lo que se recibe, esa es la máxima del karma: la ley causa y efecto moral. Según este concepto, cuyo origen se encuentra en las religiones y filosofías de la India, todas las acciones, pensamientos e intenciones de una persona generan consecuencias que influirán en el futuro. Es una especie de 'efecto bumerán', y para mantener un buen nivel de energía kármica se debe actuar correctamente.

Existe un punto de encuentro entre astrología y las lecciones del karma. La carta astral refleja más que la personalidad y el destino de las personas, también es una fuente de aprendizajes que el alma debe realizar en esta vida. La posición de los planetas y la energía del universo influyen enormemente en cómo llevan a cabo acciones y decisiones, lo que condiciona su karma desde el nacimiento.

Tres signos del zodíaco que siempre tienen buen karma: son un imán de positividad

1. Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

En la rueda del cielo, Tauro vibra con la serenidad de la tierra fértil. Su alma nace bajo el abrazo de Venus, planeta del amor, la armonía y la belleza. Allí donde otros corren, Tauro permanece: firme, constante, profundamente conectado con la materia sagrada de la vida. Esa estabilidad interior crea una frecuencia de paz que el universo reconoce y devuelve multiplicada.

El buen karma de Tauro emana de su fidelidad al presente. Cuando el corazón taurino ama, lo hace con devoción; cuando trabaja, lo hace con paciencia. En esa constancia se genera equilibrio, y el equilibrio atrae bendiciones. Nada se le escapa al alma que confía en los ritmos naturales del cosmos. Por eso, el destino suele retribuirle con prosperidad, estabilidad y relaciones duraderas.

Símbolo de Tauro GETTY

2. Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Bajo el brillo analítico de Mercurio, Virgo es el signo que purifica el caos y convierte el desorden en luz, su alma está diseñada para servir al bien común. Donde otros ven fragmentos, Virgo ve patrones ocultos, propósitos invisibles. Su karma es puro porque actúa con intención y cuidado. Cada gesto, cada palabra, cada pensamiento busca elevar lo imperfecto hacia la perfección.

El universo observa ese esfuerzo silencioso y responde con protección. Por eso, cuando la vida sacude los cimientos, Virgo suele encontrar señales, sincronías y ayudas misteriosas que lo conducen al equilibrio. El buen karma acompaña a Virgo porque su esencia honra la humildad y la mejora continua. No busca dominar al cosmos, sino entenderlo. Y quien busca comprender, en vez de imponer, sella un pacto de armonía con la energía universal.

3. Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis nada entre las corrientes invisibles del alma colectiva. Su espíritu, regido por Neptuno, disuelve las fronteras del ego y se funde con lo eterno. Esa capacidad de sentir el dolor ajeno y ofrecer compasión sin condiciones le concede una frecuencia vibratoria cercana al amor universal. El karma de Piscis florece porque su corazón actúa como un canal de sanación.

Donde hay sufrimiento, Piscis ofrece consuelo, donde hay confusión, ofrece intuición. El universo premia esa entrega con protección espiritual y la capacidad de atraer milagros cuando todo parece perdido. Piscis enseña que la verdadera riqueza está en el alma que da sin esperar. Por eso, aunque las aguas se tornen turbias, siempre aparece una corriente favorable que lo guía hacia la luz. El cosmos jamás olvida a quien ama desde la pureza, algo muy positivo para el equilibrio kármico.

Cómo funciona el horóscopo zodiacal

El horóscopo es una herramienta empleada para prever o sugerir posibles hechos en la vida de una persona. Su interpretación se fundamenta en la posición del Sol, la Luna y otros cuerpos celestes, como planetas o asteroides, en el momento exacto del nacimiento. Esta práctica pertenece a las artes adivinatorias y se considera una mancia, es decir, un método esotérico utilizado para revelar aspectos ocultos de la vida o del futuro.

Desde tiempos antiguos, distintas civilizaciones han usado el horóscopo como una forma de entender el destino, tanto individual como colectivo. Con el paso de los siglos, su aplicación ha cambiado y se ha adaptado a diferentes culturas, pero siempre ha mantenido su propósito esencial: interpretar el firmamento para otorgar significado a los acontecimientos terrenales.

El horóscopo de hoy, 13 martes de mayo: '' Aries: mantén la calma y evita actuar impulsivamente en situaciones estresantes" La Razón

El elemento fundamental del horóscopo es la carta astral, también llamada mapa natal. Esta consiste en una representación gráfica que muestra la ubicación de los astros en un momento determinado. Se divide en doce partes iguales de 30 grados cada una, formando el círculo zodiacal. Cada una de estas divisiones corresponde a un signo del zodiaco, asociado tradicionalmente a un animal o símbolo, y relacionado con determinados rasgos de personalidad.

NOTA. Este horóscopo se proporciona únicamente con fines de entretenimiento. La astrología no es una ciencia exacta y las predicciones deben tomarse como orientativas. Cada individuo es único y su vida puede no ajustarse a las descripciones generales proporcionadas.