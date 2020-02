Alemania ha amenecido conmocionada. Finalmente son más de 50 personas las que han resultado heridas en el atropello masivo del lunes durante el desfile de carnaval en Volkmarsen. Entre los heridos hay 18 niños, el más pequeño tiene tan solo 3 años. Una docena de víctimas están graves. 35 personas continúan ingresadas en el hospital.

Poco se sabe hasta ahora del supuesto autor de los hechos, pues el sospechoso también ha resultado herido después de atropellar a 51 personas.

¿Quién es el autor del arrollamiento múltiple?

El sospechoso se llama Maurice P., tiene 29 años y nacionalidad alemana.

¿Qué relación tiene con Volkmarsen?

Según los testigos, Maurice P. es vecino de esta pequeña localidad del centro de Alemania, de menos de 7.000 habitantes. Volkmarsen se encuentra cerca de Kassel, en Hesse.

De acuerdo con el “Frankfurter Rundschau”, que ha entrevistado al dueño de la residencia en la que vive Maurice P., el sospechoso vivía con su abuela en una casa de madera. Ambos se habían mudado de Baden -Wurtemberg a Volkmarsen.

Asimismo, ha añadido que “nunca ha habido quejas sobre él” y que tanto Maurice P. como su abuela querían mudarse a finales de este mes.

¿Tiene antecedentes penales?

Sí. Maurice P. tiene antecedentes policiales por delitos de alteración del orden público y lesiones. Según la Prensa alemana, Maurice P. era un conocido de la Policía aunque no por ser un extremista sino por insultos y coacciones.

¿Por qué no ha sido interrogado aún?

El conductor del vehículo también ha resultado herido y se encuentra ingresado en el hospital. Según la Policía, Maurice P. tiene lesiones graves en la cabeza. Los investigadores aún no han podido pasar al proceso de interrogatorio. Hasta que su condición no mejore, no podrá ser interrogado y ser llevado ante un juez de instrucción.

¿Había bebido?

El fiscal general Alexander Badle aseguró al diario “Bild” que el sospechoso “no estaba borracho”. Lo que aún se desconoce, aunque se le han hecho las pruebas, es si condujo bajo los efectos de las drogas.

¿Actuó solo?

Según informa el diario “Frankfurter Rundschau”, además de Maurice P., se produjo un segundo arresto en Volkmarsen. Al parecer el detenido filmó el atropello. Lo que aún no queda claro es si era un mero espectador del desfile del carnaval o un cómplice de Maurice que grabó el viaje del terror. Todavía se tiene que determinar su conexión con el incidente.

¿Cuál es la motivación del atropello múltiple?

Es el gran interrogante. Aunque las autoridades aseguran que el atropello fue “intencionado”, aún desconocen la motivación de Maurice P. No se ha descartado aún un atentado ni un ataque de motivación política. La Fiscalía todavía no se ha pronunciado sobre las motivaciones del sospechoso. Según informa la agencia Efe, la Fiscalía General de Fráncfort asumió la investigación por un “presunto delito de intento de asesinato”.