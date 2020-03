Los españoles, desesperados por volver a casa

View this post on Instagram

Hoy es nuestro último día de vuelos regulares a zonas de riesgo, mañana, ya habremos traído a casa más de 5.000 argentinos y argentinas. Estamos trabajando en los vuelos especiales para que todos puedan regresar. Están programados desde Madrid para los días 19 y 21 de marzo y desde Miami para los días 18, 19 y 20 de marzo.