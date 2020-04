Trump, sobre España: “Está destrozada. Es muy triste”

El presidente Donald Trump no había mencionado España en tantas ocasiones hasta el terrible estallido de la pandemia. En su última rueda de prensa desde la Casa Blanca, el presidente norteamericano espetó a los periodistas: “Mira lo que ha pasado en España, es increíble, ha sido destrozada. Es muy triste”.

Trump recurre a la difícil situación por la que atraviesa nuestro país para tratar de aliviar el sufrimiento de su población y tratar de vender una supuesta mejor gestión de la crisis del coronavirus. Estados Unidos es el país con mayor número de contagios, en torno a los 760.000, y de fallecidos con más de 40.000. No obstante, España es el país con mayor número de fallecidos por millón de habitantes y uno de los países que más cita el presidente norteamericano.

También se acuerda de Italia por ser el principal foco de la pandemia en Europa y de China por ser el país en el que se originó el Covid-19. En la última semana, el presidente norteamericano ha vuelto a arrojar las dudas sobre la naturaleza del virus ante la falta de transparencia del Partido Comunista Chino.

“En todo el mundo la gente está muriendo. Recibí una llamada del G7 y sus economías están hechas jirones, están destrozadas (...) Japón, Alemania y Francia (...) Mira lo que le pasó a Italia...".

Anteriormente, el presidente de EE UU aludió al error del Gobierno de Pedro Sánchez por la partida de 58.000 test fraudulentos de China. “Eso no puede suceder en EE UU”, criticó Trump, porque el material se prueba, se analiza y se investiga.

No obstante, España no ha sido el único país que ha salido escaldado por la compra de material defectuoso a China. Reino Unido también adquirió una partida de test rápidos al gigante asiático que no estarían homologados.