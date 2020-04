Corea del Sur ha sido uno de los países que mejor ha gestionado la pandemia, a pesar de que en un primer momento el Gobierno de Moon minimizó la enfermedad. Tras convertirse en el segundo foco de contagio después de China, Corea ha logrado contener el virus y reducir su letalidad al mínimo. Para el doctor Yoo Byung Wook la experiencia previa con el MERS en 2015 ha sido clave para que su país diera una respuesta adecuada a este virus supercontagioso. Tambien actuar rápido. «Hay que implementar incondicionalmente las medidas preventivas, como tomar la temperatura, el fortalecimiento de la prevención epidemiológica y el uso de mascarillas».

¿Ha superado Corea del Sur la pandemia?

Corea a día de hoy se ha sobrepuesto a la fase más crítica y está en proceso de regresar a la vida cotidiana. Si bien no sabemos con exactitud el tiempo que queda para volver totalmente a la vida anterior a la epidemia del Covid-19, desde el punto de vista médico, según el sistema de prevención epidemológica, estamos en un punto donde podemos hablar de que estamos dejando atrás la crisis.

En 2015, Corea se enfrentó al MERS Corona, que no se extendió a otros países salvo a Arabia Saudí, por lo que tenemos experiencia de regresar a la normalidad tras superar una crisis nacional.

¿Teme una segunda ola de contagios en otoño?

Todavía nadie puede predecir nada acerca de Covid-19. En 2009, en el caso del “novel influenza” que está relacionado con la crisis H1N1, dado que fue un virus basado en el ADN, fue posible pronosticar y preparar una vacuna preventiva y un medicamento. Pero en el caso de Covid-19, es un virus basado en el ARN por lo que es difícil pronosticar su variación y variante.

Para completar la inmunidad colectiva a escala mundial, se considera que faltan entre 2 y 5 años. No obstante, dada su variación y variante constante, creo que hay una alta posibilidad de que continúe como una gripe estacional, como H1N1.

Desarrollar la vacuna es un proceso complejo. Por eso a veces se desarrolla la vacuna después de acabar la pandemia. El Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) de EE UU estimó que se tardará al menos 18 meses en el desarrollo de la vacuna de Covid-19.

Aunque Corea está respondiendo rápidamente a través del apoyo nacional, se necesita tiempo para evaluar la utilidad y efectos secundarios impredecibles.

Corea ha implementado un método exitoso para combatir el virus basado en test masivos y rastreo de los positivos. ¿Sin test masivos puede gestionarse eficazmente la pandemia?

Cuando se extiende un contagio masivo de la enfermedad que es imposible pronosticar, es necesario una gestión que se fundamente en la activa vigilancia epidemiológica y en exámenes masivos, en lugar de que el gobierno ofrezca mensajes de esperanza o falsas expectativas a los ciudadanos.

Es importante garantizar las libertades y los derechos individuales, pero en una situación de pandemia, equivalente a una situación de guerra que amenaza la vida y la seguridad del pueblo, según la Constitución, deben implementarse los tests de forma masiva y el aislamiento grupal para los contagiados y los grupos de sospecha de contagio, la prohibición de desplazamientos y la restricción de eventos con afluencia masiva, entre otros.

Si el gobierno no es consciente y no considera la primera etapa del contagio como enfermedad infecciosa severa, no puede proteger la vida y la seguridad de sus ciudadanos. Es importante que el Estado transmita el mensaje de un modo firme para hacerlo entender y persuadir a sus ciudadanos para conseguir su activa participación con el fin de superar la crisis nacional.

Por ejemplo, en algunos países, debido al juicio inexacto tomado por el gobierno en el inicio del contagio masivo, se falló a la hora de reaccionar en la primera fase, y se sucedieron muchas muertes.

¿Por qué se produce esa disparidad en la tasa de mortalidad entre Corea (0,8%) y España e Italia (casi 10%)?

La diferencia reside en el sistema sanitario de cada país y en las experiencias previas. Corea sufrió el golpe del MERS Corona en 2015 y aprendimos de ello.

Prácticamente el 100 por 100 de los ciudadanos que pagan impuestos y el coste del servicio tienen cobertura sanitaria. Los hospitales están clasificados en tres grandes grupos. En primer lugar: hospitales pequeños, clínicas privadas; en segundo lugar: hospitales medianos, hospitales con médicos especialistas, y en tercer lugar: hospitales generales, hospitales grandes, hospitales universitarios, hospitales públicos, hospitales especializados en la investigación. Es un país con un alto porcentaje de camas en relación con su población.

En la ciudad Daegu, de la provinicia de Gyeongsang del Norte, en los inicios del brote, hubo falta de camas para los pacientes e instrumental para el tratamiento de los pacientes graves, además de personal médico. Para reducir la mortalidad se trasladaron pacientes graves de Daegu a otros hospitales grandes situados en regiones como Seúl, Busan, Gyeonggi, Chungcheong y Jeolla, donde no hubo brotes masivos.

El origen del brote se sitúa la iglesia Shincheonji y en algunos centros geriátricos entre enero y febrero de este año. Como no se diagnosticó ni informó se extendió rápidamente a Daegu, de la provincia de Gyeongsang del Norte, convirtiéndose en el foco de mayor contagio de Corea. No es posible retrasar el tiempo y volver al pasado, pero pienso que, si no hubieran ocurrido esos casos, nos habríamos encontrado con muchos menos contagios y muertes.

El gobierno de Corea y las autoridades médicas tenían ya preparada la metodología para hacer pruebas, un sistema que permite gestionar la evaluación de los los pacientes a través de una vigilancia epidemiológica, y un tratamiento selectivo entre otros, sin necesidad de cerrar aeropuertos, que son la puerta de entrada del país.

Corea, a través de la Crisis del MERS Coronavirus del año 2015 pudo revisar los problemas del sistema sanitario y prepararlo de antemano.

Además, pienso que, gracias a la comunicación del Gobierno, el personal médico y los medios de comunicación con los ciudadanos se ha consolidado una maduración en su conciencia.

¿Cree que países como España infravaloraron el virus?, ¿fallaron a la hora de determinar su virulencia?

En mi opinión, la crisis se agrava por tres razones: por la falta de experiencia, en los últimas décadas los países europeos no se han enfrentado a un patógeno de estas características; por ser poblaciones envejecidas y por las carencias en el sistema de salud pública. España se enfrenta a la primera experiencia de esta envergadura y por eso ha habido y hay muchas muertes y existe una confrontación de la crisis con el sistema médico.

Otras medidas de protección habituales en Corea son el uso generalizado de las mascarillas y la toma de temperatura en los aeropuertos o otras zonas de alta concurrencia. ¿Deberían implementarse estas medidas en Europa?

Todavía hay mucho que no sabemos acerca del Covid-19. Pero conocemos que es muy contagioso, y es posible contagiar incluso cuando uno está en una fase sin síntomas. También como sabemos que principalmente se contagia por vía respiratoria, en forma de gotas y partículas expulsadas, hay que implementar incondicionalmente las medidas preventivas, como tomar la temperatura, el fortalecimiento de la prevención epidemiológica, el uso de mascarillas, entre otros.

Corea ha logrado contener la expansión del virus sin paralizar su economía. ¿Cuál es la clave?

En el futuro debemos estar atentos a la apertura de escuelas y a la tendencia durante el otoño en 2020, pero si se mantiene la cooperación de la población coreana, junto a la experiencia del gobierno y las instituciones médicas, pienso que no se volverá a registrar un porcentaje alto de mortalidad como en Daegu-Gyeongbuk. La experiencia y tecnología respecto a Covid-19 de Corea no debe usarse con fines políticos, económicos o comerciales, sino puesto a disposición pública como asistencia oficial para el desarrollo basado en humanismo. Solo se debe usarse con el propósito de la supervivencia y prosperidad común de la humanidad. Y debe usarse como bien público y compensar la tecnología en desarrollo de los países y compañías mediante el intercambio de tratamiento de vacunas y tecnología médica en todo el mundo.