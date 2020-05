Esparcen estiércol para evitar aglomeraciones en los parques

Hay medidas para evitar contagios de todos los colores y gustos. Entre las relacionadas con parques, España ha tomado la más lógica que es proceder a su cierre. Pero en Suecia esto no parece ser suficiente. Así que el alcalde de la localidad de Lund ha tomado una medida algo drástica y muy desagradable. Ha cubierto las áreas verdes del parque central de la ciudad con excremento de gallina para impedir que se produjeran aglomeraciones con motivo de la fiesta de la noche de Walpurgis, que se festejó anoche. La medida iba encaminada a evitar el incremento de los contagios.

La festividad de Walpurgis señala el inicio de los días más calurosos,y se celebra en los parques con hogueras, degustación de alimentos y fiestas en todo el país. El alcalde de la localidad, Philip Sandberg, justificó la medida y dijo que "no queremos que Lund se convierta en un epicentro para la propagación de la enfermedad”.

Lund es una localidad universitaria, en el que cada año se congregan alrededor de 30.000 personas para la celebración. A pesar de que los vecinos han sido bastante respetuosos con las medidas de prevención establecidas por las autoridades, la policía sospechaba que algún grupo de jóvenes se podían escapar y acudir al parque a divertirse. Por ello, procedieron a esparcir el estiércol que, además de su desagradable presencia, tiene un fuerte olor que se puede percibir desde decenas de metros de distancia

En Suecia, las medidas tomadas por las autoridades no son tan estrictas como en otros países y no han suspendido las actividades festivas aunque sí habían exigido a los ciudadanos que no participen en reuniones colectivas.