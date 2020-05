¿Broma macabra o realidad espeluznante? Autoridades del estado de Washington, en Estados Unidos, informaron esta semana sobre la celebración de supuestas fiestas del coronavirus en la que los asistentes intentan contraer el virus de forma deliberada para desarrollar anticuerpos y hacerse así inmunes al Covid-19. Ello a pesar de que aún no existen evidencias concluyentes de que los que han pasado esta enfermedad puedan volver a recaer.

Tiempo después, funcionarios se retractaron del anuncio y dijeron que las llamadas “fiestas Covid-19”, podrían haber sido reuniones más inocentes, según informa The New York Times. Meghan DeBolt, directora de salud del condado de Walla Walla, dijo que estaban investigando más acerca de estas reuniones sociales y que aún seguían escuchando testimonios de las personas infectadas. "Preguntamos a los infectados por los contactos de riesgo que habían tenido y 25 de ellos confesaron que habían estado en una “fiesta coronavirus”, dijo DeBolt, quien añadió: “Es inaceptable. Es irresponsable”.

La versión del New York Times indica que aún no tienen evidencia de que las personas que enfermaron después de las fiestas habían asistido por deseo de exponerse a esta enfermedad.

Las autoridades de este condado había informado en un comunicado el lunes que estaban “recibiendo informes de fiestas Covid-19 en nuestra comunidad, donde las personas no infectadas se mezclan con una persona infectada en un intento por contraer el virus”. Según esa primera información del condado de Walla Walla, a 420 kilómetros de Seattle, algunos de los casi 100 casos en la región parecen haberse contagiado en estas fiestas.

“Necesitamos practicar el distanciamiento social físico y apropiado y otras medidas de prevención. Y también necesitamos usar este tiempo para usar el sentido común y ser inteligentes a medida que avanzamos en esta pandemia para que podamos comenzar a reabrir nuestra comunidad”, dijo DeBolt a The Walla Walla Union-Bulletin.

Expertos sanitarios de EE UU temen este tipo de prácticas ya que en el país existen antecedentes de personas que eligen contagiarse voluntariamente. “Reunirse en grupos en medio de esta pandemia puede ser increíblemente peligroso y pone a la gente en un mayor riesgo de hospitalización e incluso de muerte”, advirtió John Wiesman, secretario de Salud del estado.

“Sabemos que las personas están agotadas por el aislamiento y la cuarentena”, dijo DeBolt. “Queremos poder reabrir también. Queremos poder ir a restaurantes y socializar con amigos y familiares. Necesitamos la ayuda de nuestra comunidad para ser diligentes durante un poco más de tiempo para poder adelantarnos a esto ”.

De momento, no está claro si la inmunidad a largo plazo existe para el Covid-19. “Todavía hay mucho que no sabemos sobre este virus, incluyendo cualquier problema de salud a largo plazo que pueda dejar la infección”, añadió Wiesman. La Organización Mundial de la Salud (OMS), informó el 25 de abril que no existen pruebas de que las personas que dan positivo en los test de diagnóstico estén inmunizadas frente al nuevo coronavirus.

Estados Unidos es el país más golpeado por la pandemia del coronavirus, con más de 1.200.000 casos y de 73.000 muertes. Pese a todo, el presidente Donald Trump quiere acelerar la reapertura de la economía para volver a la normalidad cuanto antes