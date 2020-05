Después de dos fatídicos incendios en las Unidades de Cuidados Intensivos de dos hospitales rusos, Rusia ha suspendido el uso de ventiladores médicos fabricados en Rusia después del 1 de abril.

Los respiradores del modelo Aventa-M, fabricados por la Planta de Ingeniería de Instrumentos Urales (UPZ), en Chelyabinsk, se usaban en el hospital San Jorge en San Petersburgo -en el cual murieron cinco enfermos de Covid-19 en un incendio el martes- y también en un centro hospitalario en Moscú, en el que falleció una persona el sábado.

Según informa Reuters, Roszdravnadzor, el organismo de control sanitario estatal ruso, indicó el martes que se estaba comprobando la calidad y la seguridad de los ventiladores en dos hospitales.

El diario “The Moscow Times” informaba hoy que precisamente este modelo de ventilador ruso que ahora está en entredicho, forma parte del paquete de suministros médicos que el Kremlin envió a Estados Unidos.

Consultados por el periódico moscovita, varios doctores y profesionales médicos que trabajan con los ventiladores Aventa-M han criticado este equipo médico y sus fallos técnicos comparados con los respiradores occidentales. Asimismo, en “The Moscow Times” destacan que la velocidad de producción para luchar contra el coronavirus en Rusia tendría mucho que ver.

“Tan cínico como parece, nos alegra que haya habido un incendio antes de que una docena de pacientes murieran y otra docena de médicos fueran enviados a prisión”, señaló un pediatra y consultor de varios hospitales de San Petersburgo, que obviamente pidió el anonimato.

En el diario moscovita aseguran que la producción en la UPZ se aceleró rápidamente desde que se desató la pandemia de coronavirus para así satisfacer la creciente demanda de ventiladores. El 15 de abril, UPZ firmó un contrato con el Gobierno ruso por el equivalente a unos 100 millones de dólares para producir más de 6.700 ventiladores Aventa-M. Si se suman los contratos a nivel regional, UPZ tenía que fabricar más de 10.000 respiradores médicos Aventa-M este año. Una cifra estratosférica si se compara con los 278 ventiladores que se produjeron en 2019.

“De diez al día a 100”

“The Moscow Times” también recuerda cómo la televisión estatal informó del aumento masivo de la producción el día que se firmó el acuerdo. “Solían hacer diez al día: ahora 100”, aseveraba el presentador para añadir que la fábrica estaba trabajando las 24 horas con el objetivo de producir 6.000 ventiladores en un mes. “Para completar la orden del Gobierno, están siendo reclutados trabajadores de toda Rusia para la fábrica”, agregó el presentador.

Al inicio de la pandemia, el neumólogo Vasily Shtabnitsky reconció al diario moscovita que “mi experiencia muestra que a menudo el equipo no es tan preciso”. Al neumólogo ruso le preocupaba el cambio a los equipamientos rusos: “Se puede romper y su usabilidad no es excelente”. En la misma línea, el consultor del hospital de San Petersburgo argumentó que no se trataba solo de la fábrica de los Urales. “El fenómeno es sistémico. Nuestro equipo es peligroso para los pacientes”.

Otros medios rusos como el “Moskovsky Komsomolets” describen el respirador Aventa-M como “una máquina totalmente impredecible” que no se puede dejar desatendida.

Segundo país con más casos de Covid-19

Esto supone un duro varapalo para Rusia en plena lucha contra el coronavirus. Según recuerda Europa Press, Rusia ha vuelto a registrar más de 10.028 contagios en las últimas 24 horas. Se trata del undécimo día consecutivo en el que el país presenta más de 10.000 contagios en un día. El balance total es de 242.271 personas contagiadas y 2.212 víctimas mortales.

Rusia es el segundo país del mundo con mayor número de positivos en Covid-19, sólo por detrás de EE UU.

Ventiladores enviados a EE UU

La agencia AP reconocía que el modelo en cuestión, el Aventa-M, fue enviado a principios de abril a Estados Unidos para ayudar al país a lidiar con la pandemia. Sin embargo, la empresa es una de las sancionadas por Washington.

“Los ventiladores médicos nunca fueron utlizados a los hospitales en Estados Unidos”, indicó Janet Montesi, portavoz de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias de EE UU. Las máquinas fueron entregadas a los Estados de Nueva York y Nueva Jersey, los más afectados por el virus, “pero al aplanarse la curva estos respiradores no fueron necesarios”.