El hermano de George Floyd ante el Congreso: “¿20 dólares es lo que vale la vida de un negro?

Philonese Floyd no pudo contener las lágrimas mientras hablaba de su hermano George. De cómo no pudo despedirse de su “hermano Mayor” y se hinchó mientras explicaba que incluso mientras agonizaba, trató de “señor” a los mismos que le mataron. El hermano de George Floyd es el testigo clave en la audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes que se ha reunido esta mañana para escucharle.

Ataviado con una mascarilla negra en la que se podía ver una imagen de su hermano y el eslógan “No puedo respirar”, los legisladores que revisan la Ley de Justicia de la Policía, pudieron escucharle hablar de lo “difícil” que fue enterrarle ayer y de toda la gente de la que tiene que consolar por las demostraciones de apoyo que ha recibido tras la muerte del joven George. " No pude cuidar de George el día que lo mataron, pero tal vez al hablar con ustedes hoy, puedo ayudar a asegurarme de que su muerte no sea en vano", aclaró Philonese claramente emocionado.

Además, el hermano mayor del joven asesinado aprovechó para asegurar que “tenía modales suaves; él no se defendió” el día de la agresión, y recalca que su hermano “Todavía los llamaba “señor” mientras rogaba por su vida”. Philonese confiesa estar cansado “del dolor que siento ahora y estoy cansado del dolor que siento cada vez que otra persona negra es asesinada sin ninguna razón. Hoy estoy aquí para pedirte que lo detengas. Detén el dolor. Evita que estemos cansados”.

Reivindicó también el movimiento mundial con manifestaciones en todas las capitales del planeta para protestar por la muerte de su hermano por razones que todos relacionan con el racismo: “George no estaba lastimando a nadie ese día. No merecía morir por veinte dólares. Te estoy preguntando, ¿eso es lo que vale la vida de un hombre negro? ¿Veinte dólares?”. Y aprovechó para avisar del cambio que ha supuesto la muerte de George: “Si su muerte termina cambiando el mundo para mejor. Y creo que lo hará. Creo que si. Luego murió mientras vivía. Depende de usted asegurarse de que su muerte no sea en vano”.