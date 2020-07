Bolsonaro vuelve a dar positivo por coronavirus

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confirmó este miércoles que dio positivo por segunda vez de coronavirus, después de su anuncio del 7 de julio de que tenía la Covid-19. “Hice la prueba ayer, y por la noche se obtuvo el resultado de que todavía soy positivo del coronavirus”, dijo Bolsonaro.

“Espero que en los próximos días me someta a otra prueba y, si Dios quiere, todo estará bien para volver pronto a la actividad”. El líder ultraderechista dijo que no ha experimentado síntomas graves de la enfermedad mientras se aísla en la residencia presidencial en la capital, Brasilia.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tiempo medio desde el inicio hasta la recuperación clínica para casos leves es de aproximadamente dos semanas. Antes de su diagnóstico, Bolsonaro había pasado muchos de sus fines de semana desde el comienzo de la pandemia mezclándose en multitudes, a veces sin usar una máscara.

Está tratando su covid-19 con el medicamento contra la malaria, la hidroxicloroquina, aunque no se ha demostrado su eficacia contra el virus.

Brasil, la sexta nación más poblada del mundo y hogar de 210 millones de personas, es uno de los epicentros del brote. Más de 75,000 brasileños han muerto por coronavirus, y casi 2 millones han sido infectados, según las estadísticas del Gobierno. Ambos cifras son las segundos más altas del mundo tras las de Estados Unidos.

La administración de Bolsonaro completó el miércoles dos meses sin un ministro de Salud. El ministro interino, el general Eduardo Pazuello, que no tenía experiencia en el campo antes de abril, enfrenta presión para dejar el trabajo. Asumió el cargo después de que su predecesor, un médico y consultor de atención médica, renunciara en protesta por el apoyo de Bolsonaro al uso de hidroxicloroquina y cloroquina, un medicamento relacionado. “Sabemos que no hay evidencia científica, pero funcionó conmigo”, dijo Bolsonaro el miércoles en Facebook. “El futuro dirá si ese remedio es efectivo o no. Era para mi. Yo creo en eso. Si fue así, mucha gente estaba equivocada. Personas con responsabilidad. Otros líderes mundiales que anteriormente contrajeron COVID-19 incluyen al primer ministro británico Boris Johnson, el príncipe Carlos de Gran Bretaña, el príncipe Alberto II de Mónaco y el presidente hondureño, AP/ Juan Orlando Hernán