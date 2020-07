Reino Unido estudia acortar la cuarentena para los pasajeros que procedan de España

El ministro de Salud británico, Matt Hancock, ha declarado que está preocupado por una segunda ola de infecciones por coronavirus en Europa y que el Gobierno no dudaría en actuar para recuperar las medidas de cuarentena si es necesario para mantener a Reino Unido a salvo. De hecho, la semana pasada, el Gobierno de Boris Johnson volvió a imponer un aislamiento obligatorio de 14 días a las personas que llegan de España.

No obstante, algunos países europeos que actualmente están exentos de las medidas de cuarentena británicas han visto aumentar las infecciones en los últimos días, ha afirmado Hancock, sin nombrarlas. “Estoy preocupado por una segunda ola. Creo que se puede ver una segunda ola que comienza a rodar por Europa, y tenemos que hacer todo lo posible para evitar que llegue a estas costas y abordarla”, ha asegurado Hancock durante una entrevista en Sky News.

“Tenemos preocupaciones importantes sobre la segunda ola que se avecina en Europa. Y no es solo España ... sino que también hay otros países donde aumenta el número de casos. Y estamos absolutamente decididos a hacer todo lo posible para mantener este país a salvo “, ha añadido.

No obstante, Hancock ha asegurado que las autoridades británicas están trabajando en posibles fórmulas para acortar el período de cuarentena de las personas que vienen de España, pero que ningún cambio era inminente.

“Estamos trabajando para determinar si al probar a las personas durante esa cuarentena es seguro poder liberarlas antes ... Pero no estamos haciendo un anuncio inminente al respecto”, dijo en una entrevista televisiva de la BBC. “Ese trabajo no está concluido. Hasta que sea absolutamente seguro hacer ese tipo de cambio, no lo haremos ... No haremos cambios al respecto en los próximos días”.