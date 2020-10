El enviado especial de EE.UU. para el Control de Armas, Marshall S. Billingslea, aseguró ayer que ha llegado a un “principio de acuerdo” con Rusia para salvar el acuerdo Nuevo Start, el último pacto de control de armas nucleares vigente entre ambas potencias. El Nuevo Start vence el 5 de febrero de 2021. Billingslea explicó que EE.UU. podría estar dispuesto a prorrogar el Nuevo Start a cambio de la congelación mutua de arsenales nucleares, algo a lo que hasta ahora se había mostrado reticente.

Rusia y Estados Unidos reúnen el 90% de las ojivas atómicas del mundo. Pero no son los únicos países con armas nucleares. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el arsenal nuclear global ha pasado de 13.856 armas atómicas en 2019 a 13.400 en el conjunto de los nueve países que poseen amas nucleares. En comparación con las casi 70.000 ojivas de la era de la Guerra Fría en la década de 1980, las actuales suponen solo una quinta parte.:

La información sobre las reservas nucleares varía de una fuente a otra y se sabe de algunos países que poseen armas nucleares aunque no lo confirmen. Los siete países con más armas nucleares confirmadas son Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido, India y Pakistán. A ellos se suman Corea del Norte, que ha realizado al menos seis pruebas nucleares y presentó hace unos días el misil más grande del mundo, e Israel que se sospecha tiene suficiente plutonio para 100-200 armas nucleares. El líder norcoreano, Kim Jong Un, alardea de la potencia nuclear de Corea del Norte y asegura que "evitará guerras”

En teoría, podría construir armas nucleares cualquier país con la tecnología, la inteligencia y las instalaciones. Pero no a todos se les permite, debido al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), un acuerdo que tiene como objetivo prevenir la propagación de armas nucleares y promover el desarme. Desde 1970, 191 estados, incluidos Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China, se han adherido al TNP. A estos cinco países se les permite poseer armas nucleares porque construyeron y probaron un artefacto explosivo nuclear antes de que el tratado entrara en vigor el 1 de enero de 1967. Aunque estos países tienen armas nucleares, según el acuerdo deben reducir su número y no pueden mantenerlas indefinidamente. Israel (que nunca ha confirmado ni negado la existencia de sus armas nucleares), India y Pakistán nunca se unieron al TNP y Corea del Norte lo abandonó en 2003.

Irán merece una mención aparte: comenzó su programa nuclear en la década de 1950 y siempre ha insistido en que su programa de energía nuclear era pacífico. Pero se sospechaba que se estaba utilizando como tapadera para desarrollar armas nucleares, lo que llevó al Consejo de Seguridad de la ONU, EE.UU. y la UE a imponer sanciones a partir de 2010. Esto llevó a un acuerdo en 2015 entre Irán y otras potencias, en el que Irán firmó un acuerdo para reducir su programa de energía nuclear a cambio de cooperación comercial, pero el presidente Donald Trump se retiró del acuerdo en mayo de 2018.