Las mejores frases (o las más sorprendentes) del debate Trump-Biden

El último debate presidencial antes de las elecciones fue mucho más comedido que el primero, aunque no faltaron los golpes bajos entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden.

Estas son las frases más destacadas:

“Soy la persona menos racista de esta sala”

Así se definió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al defender que su legado antirracista es solo comparable al de Abraham Lincoln, quien abolió la esclavitud. Provocó la mofa de Biden: “Este Abraham Lincoln es uno de los presidentes más racistas que hemos tenido en nuestra historia moderna. Vierte gasolina a cada fuego racista”.

“Con Hitler tuvimos una buena relación"

Al debatir sobre política exterior, Biden le afeó al presidente su relación con el líder norcoreano, Kim Jong-un. “¿Corea del Norte? -se defendió Trump-. No estamos en guerra. Tenemos una buena relación. La gente no lo entiende, tener una buena relación con líderes de otros países es algo bueno”.

Biden traía preparada una respuesta: “Con Hitler tuvimos una gran relación antes de que, de hecho, invadiera Europa, el resto de Europa”.

“¿Quién construyó las jaulas, Joe?”

Como ya hizo durante las primarias demócratas, Biden renegó de la política migratoria de Obama, quizás el único de sus legados que no se atribuye, mientras Trump le preguntaba insistentemente: “¿Quién construyó las jaulas, Joe?”. “Yo seré presidente, no vicepresidente”, respondió Biden, que de este modo se sintió libre para criticar a Trump por haber usado la separación familiar como arma migratoria, una estrategia que ha dejado como secuela que 545 menores no encuentren ahora a sus padres. “Es algo criminal (...) Hace que seamos el hazmerreír del mundo y viola todo los conceptos de lo que somos como nación”, dijo Biden.

“Los estamos tratando tan bien, están en instalaciones que son tan limpias”, respondió el mandatario.

“Joe, me presenté por ti"

“Joe, me presenté por ti. Me presenté por Barack Obama. Porque ustedes hicieron un mal trabajo. Si pensara que habían hecho un buen trabajo, nunca me habría presentado”, afirmó Trump.

“Esto es un montón de basura”

Trump insistió en sus acusaciones contra Biden de haber aprovechado su posición política para recibir dinero de gobiernos extranjeros directa o indirectamente. “Si todo esto es cierto, es un político corrupto”, dijo Trump al insinuar que Biden recibió pagos de países como China, Rusia, Ucrania o Irak.

“Esto es un montón de basura”, respondió el demócrata, quien ya había negado minutos antes todas esas acusaciones, a lo que Trump replicó con que Biden se estaba haciendo pasar por un “inocente bebé”.