Quién pierde más si no hay acuerdo comercial con Reino Unido

¿Ve probable un rápido acuerdo del Brexit antes de terminar diciembre?

Creo que lo sabremos a finales de semana. A menos que Boris Johnson esté planeando comprometerse, no veo muchas perspectivas de un gran avance. Von der Leyen no tiene la autoridad para ofrecer concesiones.

¿Bruselas cederá en uno de los temas clave?

Sobre la pesca, tal vez. En la libre competencia y la gobernanza, no lo veo muy posible.

¿Cuáles serían las principales consecuencias de un no acuerdo para Reino Unido? ¿Qué parte será la que más salga perdiendo?

Multifacético para Reino Unido: algunas consecuencias inmediatas en términos de colas de camiones y retrasos, algunos medianos en cuanto a la independencia de Escocia, la mayoría a más largo plazo en términos de precios más altos y pérdida de inversión. También existe la posibilidad de una escalada y crecientes tensiones políticas, particularmente por el acceso a las aguas británicas. Para la UE, las consecuencias económicas son manejables, el principal problema sería si hubiera una gran disputa política con un país del tamaño de Reino Unido.

Merkel dice que la “cláusula de evolución” es el principal obstáculo para llegar a un acuerdo. ¿Puedes explicar por qué es tan importante?

Bueno, la UE no se está quedando quieta, pero seguirá regulando las políticas sociales o medioambientales, lo que generará potencialmente más costos para las empresas y, por lo tanto, creará ventajas competitivas para las empresas del Reino Unido si el Reino Unido no sigue su ejemplo. Así que esto no sería un problema inmediato, sino potencialmente un problema creciente y potencialmente significativo en el futuro. Dado que estos acuerdos comerciales están destinados a durar mucho tiempo para eliminar la incertidumbre de las empresas y son tan engorrosos de negociar y revisar, estas divergencias a más largo plazo son importantes para la UE.