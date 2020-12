Gibraltar busca un acuerdo propio con la UE

Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar, confía en que la UE y Reino Unido concluyen satisfactoriamente un acuerdo que evite un Brexit comercial el 1 de enero, pero ambiciona firmar un tratado propio con Bruselas para regular sus relaciones. “Gibraltar está en contacto permanente con el Gobierno de Reino Unido. No puedo confirmar la noticia que tiene que dar Boris Johnson, pero yo espero que el acuerdo sea positivo para la Unión Europa y Reino Unido”, aseguró esta mañana en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero.

“Lo que más le interesó a España es que el acuerdo del Brexit no aplicara a Gibraltar. Pido que pudiera haber un acuerdo en paralelo con Gibraltar”, aseguró Picardo. “Al gobierno de Gibraltar le interesa lo que les interesa a todos los ciudadanos, que es un acuerdo diferente al de Reino Unido con la Unión Europea”.

Picardo recordó que en la frontera entre Gibraltar y España nunca ha habido libre movimiento de mercancías. “Existe hoy por hoy una frontera dura entre Gibraltar y España en relación con el movimiento de mercancías”, aseguró

No obstante, y ante la posibilidad de que no se produjera ese acuerdo definitivo sobre el Brexit, el ministro principal de Gibraltar confirmó que mantiene una relación “muy fluida” con España si no hubiera pacto de cara al 1 de enero.

“Creo que habrá un acuerdo de Brexit entre Reino Unido y la UE y espero que también haya un acuerdo entre el Reino Unido, España y Gibraltar para ver cómo vamos a encajar un nuevo acuerdo”, añadió Picardo, quien espera que “no haya una frontera entre Gibraltar y la UE”.