¿Cuáles son las 17 colonias que aún quedan en el mundo?

En la actualidad aún quedan en el mundo 17 colonias, que la ONU denomina “territorios no autónomos”. La mayoría son de pequeña dimensión y no todos están en la mismas circunstancias. Desde las Islas Vírgenes británicas, en las que no hay movimiento de autodeterminación, pasando por Gibraltar y su preocupación por el Brexit o la delicada situación del Sáhara

Alrededor de dos millones de personas siguen viviendo bajo dominio colonial en esos territorios reconocidos por la ONU. 17 territorios en los que el proceso de descolonización de los años 60 fracasó o que simplemente decidieron no modificar su estatus o bien pactaron otras fórmulas con sus potencias coloniales.

Estos son los diecisiete países que siguen siendo colonias:

Ubicada en el norte de África, en el extremo occidental del desierto del Sahara, a orillas del océano Atlántico, es la última que queda en el continente africano y la única de los 17 territorios no autónomos que tiene como potencia colonial a España..

Tiene una superficie de 266.000 kilómetros cuadrados, y una población de unas 582.000 personas. Es la colonia más poblada del mundo. Marruecos reclama la soberanía sobre la región.

Anguila

Es un territorio británico de ultramar localizado en el Caribe, en el extremo norte de las islas de Barlovento, en las Antillas Menores, reconocida como paraíso fiscal. La Reina Isabel II de Inglaterra está representada por el Gobernador.

Bermuda

Otro de los territorios británicos de ultramar, es una isla en el mar Caribe. Tiene una superficie de 53 kilómetros cuadrados, y una población de 65.187 personas.

Islas Caimán

Dependiente de Reino Unido y ubicado al noroeste de Jamaica, entre la isla de Cuba y la costa de Honduras, en aguas del mar Caribe. Fueron colonizadas por exploradores británicos entre los siglos XVIII y XIX y comenzaron a ser administradas por el gobierno de Jamaica a partir de 1863. Cuando Jamaica consiguió su independencia en 1962, las Islas Caimán pasaron a ser administradas como territorio del Imperio británico.

Tiene una superficie de 12.173 kilómetros cuadrados, y una población de 2.500 personas. Las Islas Malvinas o Falkland conforman, desde 1946, un territorio no autónomo administrado por Reino Unido. Casi 40 años después de la guerra de las Malvinas, un conflicto bélico que enfrentó a Argentina y Gran Bretaña por el control de estas islas, los dos países mantienen su disputa por la soberanía del territorio.

Islas Turcas y Caicos

Estas islas del mar Caribe fueron administradas por Jamaica hasta 1962 y luego pasaron a la administración de las islas Bahamas hasta 1973. En 1982 el Reino Unido le concedió la independencia a las islas, sin embargo, estas prefirieron seguir como un territorio dependiente de la corona británica. Tiene una superficie de 948 kilómetros cuadrados, y una población de unas 48.000 personas.

Islas Vírgenes Británicas

Son un territorio británico de ultramar localizado al este de Puerto Rico, en aguas del mar Caribe. El poder ejecutivo está compartido entre Isabel II que es representada por un gobernador general designado directamente por ésta por consejo del gobierno británico y el Premier de las Islas Vírgenes Británicas que es elegido por la Cámara de la Asamblea. La defensa y los asuntos exteriores están bajo responsabilidad del Reino Unido. Tiene una superficie de 153 kilómetros cuadrados, y una población de 28.200 personas.

Islas Vírgenes de los Estados Unidos

Estas islas del mar Caribe fueron vendidas a Estados Unidos por Dinamarca por el Tratado de las Indias Danesas Occidentales de 1916. Tiene una superficie de 352 kilómetros cuadrados, y una población de 105.080 personas.

Montserrat

Es una isla en el mar Caribe. Tiene una superficie de 103 kilómetros cuadrados, y una población de 5.000 personas. Pertenece al Reino Unido. Es una isla en constante amenaza por un volcán activo desde 1997.

Santa Elena

Esta isla Atlántico, conocida porque sirvió de prisión militar al emperador Napoleón I de Francia, es otro de los territorios británicos, cuya autoridad ejecutiva recae en la Reina Isabel II, ejercida en su nombre por un Gobernador. El Gobernador es nombrado por la Reina con el asesoramiento del gobierno británico. La defensa y las relaciones exteriores siguen siendo responsabilidad del Reino Unido.. Tiene una superficie de 310 kilómetros cuadrados, y una población de 5.765 personas.

Territorio británico situado en una pequeña península del extremo sur de la península ibérica, haciendo frontera únicamente con España, país que reclama su soberanía. Tiene una superficie de 5.8 kilómetros cuadrados, y una población de 33.140 personas.

Es una isla situada en el Pacífico occidental perteneciente a Estados Unidos. Guam fue colonia española hasta 1898, año en que el país europeo le cedió a Estados Unidos este territorio junto con Cuba, Puerto Rico y Filipinas, en el contexto de la Guerra Hispano-Estadounidense.. Tiene una superficie de 540 kilómetros cuadrados, y una población de 166.000 personas.

Nueva Caledonia

Es una Colectividad territorial francesa formada por un grupo de islas y archipiélagos de Oceanía, ubicado en el Mar del Coral y el Océano Pacífico Sur. El 4 de noviembre de 2018 se celebró el referéndum de independencia. El “NO” a la independencia obtuvo un 56,4% de los votos, con una participación del 80,63%. Confirmando su deseo de continuar perteneciendo a la República Francesa. Tiene una superficie de 18.575 kilómetros cuadrados, y una población de 268.767 personas.

Islas Pitcairn

Conforman un archipiélago que forma parte de la Polinesia en Oceanía. Es un territorio británico de ultramar y la única colonia británica que queda en el océano Pacífico. Tiene una superficie de 35 kilómetros cuadrados, y una población de 39 personas. Es la colonia menos poblada del mundo.

Polinesia Francesa

La Polinesia Francesa es una colectividad francesa de ultramar situada al sur del océano Pacífico. Fue considera un territorio no autónomo por la ONU entre 1946 y 1947, cuando a los polinesios se les concedió la ciudadanía francesa, pero salió de la lista después de que Francia concediera cierta autonomía a los habitantes de las islas. En mayo de 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la re reincorporación de la Polinesia Francesa a la lista de países por descolonizar de las Naciones Unidas y pidió al Gobierno de Francia que facilitara el rápido progreso hacia un proceso de libre determinación. Tiene una superficie de 3.600 kilómetros cuadrados, y una población de 271.800 personas.

Samoa Americana

Es uno de los catorce territorios no incorporados de los Estados Unido. Son islas que forman parte del archipiélago de Samoa, en el centro-sur del océano Pacífico. Pertenecen a la región de Polinesia. Tiene una superficie de 200 kilómetros cuadrados, y una población de 60.00 personas.

Tokelau

Conjunto de islas ubicado en Oceanía, al sur del océano Pacífico, dependientes administrativamente de Nueva Zelanda. Tiene una superficie de 12 kilómetros cuadrados, y una población de 1.400 personas.