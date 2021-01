UE y Reino Unido: Condenados a entenderse

Reino Unido se ha desvinculado formalmente de la Unión Europea (UE) al finalizar 2020. Aunque el Reino Unido dejó de ser miembro de la UE el 31 de enero, a Londres aún se le concedió el resto de 2020 para firmar un acuerdo formal que describiera los términos de su relación futura con la UE. El final de diciembre también marca el final de una larga saga que ha captado la atención de Europa y de los espectadores de todo el mundo durante los últimos cuatro años y medio. El Brexit ha pasado factura a todos los involucrados. Ha costado los puestos de trabajo de dos primeros ministros, ha provocado muchas disputas y ha dominado el debate en la Cámara de los Comunes, a expensas de otras áreas políticas urgentes.

A principios de 2016, parecía que David Cameron sería la próxima Margaret Thatcher. Después de convertirse en líder del partido en 2007, derrocar a Gordon Brown en 2010, ser el gran vencedor en el referéndum de independencia de Escocia en 2014 y luego ganar las elecciones por mayoría en 2015, parecía destinado a un largo mandato en el número 10 de Downing Street, la residencia oficial del primer ministro británico.

Pero, no todo fue bien en las filas de la derecha de la base política de centro. El referéndum del Brexit comenzó con Cameron y dentro de las filas del Partido Conservador; el partido estaba significativamente dividido sobre el tema, y también trataba de defenderse de un desafío electoral del populista Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP). Aunque el UKIP no tuvo una sólida historia electoral en las elecciones británicas, su victoria en las elecciones parlamentarias europeas de 2014 fue una importante llamada de atención para Cameron. Fue en este contexto cuando Cameron optó por programar un referéndum para el 23 de junio de 2016.

Después de una campaña larga y tumultuosa, durante la cual la opción “Permanecer” (Remain) lideró en general, las encuestas se endurecieron a medida que se acercaba la fecha. Luego, para sorpresa de muchos en todo el mundo, la opción “Salir” (Leave) ganó por poco con el 51,9% de los votos. Una pequeña mayoría de votantes en el Reino Unido quería salir de la UE. Pero, la votación vino con algo de equipaje: la mayoría de los votantes de Escocia e Irlanda del Norte querían quedarse con Bruselas. Además, aproximadamente 550 de los 650 diputados de la Cámara de los Comunes habían apoyado la campaña “Permanecer”, lo que generó una división significativa entre el parlamento y el pueblo.

Fue entonces cuando comenzaron los “fuegos artificiales”. Primero, Cameron renunció. Theresa May fue nombrada líder del Partido Conservador y se convirtió en la nueva primera ministra, a pesar de haberse posicionado a favor de “Permanecer” en la cuestión del Brexit. Pasaron los años con varias rondas de negociaciones que no lograron encontrar el apoyo de la mayoría. Frustrada con este proceso en 2017, May intentó unas elecciones generales para resolver el problema, pero terminó perdiendo la mayoría gobernante de su partido.

A pesar de todos sus esfuerzos, no logró encontrar un acuerdo de Brexit que satisficiese a Europa y a los partidarios más acérrimos del Brexit. En 2019, May optó por dimitir, lo que inició el proceso de encontrar otro nuevo líder del Partido Conservador. Esta vez, los miembros del Partido Conservador optaron por nombrar a un partidario acérrimo de “Salir”, Boris Johnson. Frente a una situación similar a la de mayo, Johnson también optó por celebrar elecciones generales. Esta vez, el Partido Conservador ganó terreno significativamente, proporcionando a Johnson una victoria electoral masiva en diciembre. Con el apoyo mayoritario en la Cámara de los Comunes, Johnson pronunció una declaración simple para abandonar la UE en enero de 2020.

El brote de Covid-19 obstaculizó gravemente las negociaciones a lo largo de 2020. Aunque finalmente se logró in extremis un acuerdo final. La buena noticia es que el Reino Unido y la UE han resuelto la mayoría de los problemas delicados, especialmente con respecto a Irlanda del Norte. Las elecciones parlamentarias de Escocia en mayo de 2021 podrían presionar más a Johnson para que permita un segundo referéndum de independencia, pero eso requeriría una mayoría del Partido Nacional Escocés en las elecciones y la aceptación de Johnson, un problema para el futuro.

Las dos cuestiones que dificultaron la última etapa de la negociación que buscaba evitar un Brexit sin acuerdo fueron: 1) una resolución de normas ambientales, sociales y laborales divergentes, y 2) un acuerdo sobre cuotas de pesca. Johnson y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lograron una resolución final, aunque ninguna de las partes parecía estar dispuesta a hacer demasiadas concesiones.

La UE veía los diferentes estándares ambientales, sociales y laborales como una ventaja para los británicos en el comercio futuro, por lo que se resistía a permitir que los británicos simplemente continuaran el comercio sin algunos aranceles adicionales para nivelar el “partido”. La pesca es una industria relativamente pequeña que representa solo el 0,1% de la economía y la fuerza laboral británicas. Sin embargo, como país insular, hay algo “romántico” en la industria pesquera británica que se dirige a un público mucho más amplio.

Los pueblos y ciudades de pescadores británicos se encontraban entre los más acérrimos partidarios del Brexit dados los desafíos a los que se ha enfrentado la industria durante las últimas décadas. Johnson buscaba ser visto como un luchador en este tema. Von der Leyen tampoco querrá dar demasiadas concesiones en las cuotas de pesca, especialmente dada la importancia de la pesca para algunas comunidades en España, Francia, Irlanda y los Países Bajos, entre otras.

La buena noticia es que, al margen del acuerdo, la relación entre el Reino Unido y la UE vuelve a las reglas de la Organización Mundial del Comercio.