Italia celebrará esta noche un Consejo de ministros con el fin de aprobar el programa para destinar las ayudas del Fondo de Recuperación de la Unión Europea y tras el que el exmandatario y líder de Italia Viva, Matteo Renzi, amenaza con retirar a sus dos ministras lo que desencadenaría una crisis de Gobierno.

Renzi lleva varias semanas presionando al presidente del Gobierno, Giuseppe Conte, sobre la gestión de los fondos europeos, pero en los últimos días esta cuestión parece superada y los medios apuntan a que el exmandatario quiere forzar la crisis, y pretende tener un mayor poder en el Ejecutivo y ya no puede dar marcha atrás.

“Gobierno, al último acto”, “Gobierno a un paso de la crisis” o el “Fondo de Recuperación no evita la crisis” son los titulares con los que amaneció la prensa local. El “Corriere della Sera” escribe hoy que Renzi ha explicado a sus correligionarios que cuando llegue el texto del programa sobre los fondos del Plan de Recuperación se evaluará si votarlo o no. En el caso de que no les convenza el programa, las dos ministras de Italia Viva, de Agricultura, Teresa Bellanova y de Familia y Igualdad. Elena Bonetti, podrían presentar su dimisión inmediata después del consejo de ministros.

En este caso, Conte se vería obligado mañana mismo a acudir al palacio del Quirinale, sede de la presidencia de la República, para presentar su dimisión y recibir indicaciones de Sergio Mattarella.

CONTE-TER, UN TERCER GOBIERNO

La opción que indicaría el Jefe de Estado sería la del llamado Conte-ter, es decir un tercer gobierno diferente al actual, pero siempre dirigido. Sería lo que los periódicos llaman una “crisis controlada”, que tendría el visto bueno de Renzi.

Una vez presentada la dimisión, y tras la ronda de consultas se podría, sin embargo, formar un nuevo gobierno con la misma mayoría- formada por Movimiento 5 Estrellas, Partido Demócrata e Italia Viva, pero con un primer ministro diferente, hipótesis que Matteo Renzi ha mencionado varias veces.

La hipótesis más lejana, pero que también se encuentra en la mesa de Mattarella, es la de que se forme un gobierno técnico o institucional, con la participación transversal de los principales partidos y liderado por una figura “externa” y ya se han formulado varias hipótesis en los diarios, que van desde el expresidente del Banco Central Europeo Mario Draghi hasta la expresidenta del Tribunal Constitucional Marta Cartabia.

Otro posible desenlace de la crisis es que el primer ministro Conte decida no dimitir y optar por una reorganización, modificando a los ministros del actual Gobierno y dando más peso a italia Viva y después pedir la confianza a las cámaras

Italia Viva nació de la escisión del Partido Demócrata (PD), del que Renzi fue líder, justo después de formar Gobierno con el Movimiento 5 Estrellas hace un año, y cuenta con tres ministros, 30 diputados y 17 senadores que son imprescindibles para la supervivencia del Ejecutivo de Conte.

Por ello, a pesar de que Italia Viva en los sondeos ante unas posibles elecciones ronda sólo el 3 por ciento de las intenciones de voto mantiene continuamente en jaque al Gobierno.

222.000 MILLONES DE FONDOS EUROPEOS

Todo sucederá después de que el Consejo de Ministros analice el actual borrador de 171 páginas con el programa para distribuir los cerca 222.000 millones de fondos europeos.

Según algunos medios, este plan prevé casi 20.000 millones de recursos para el sector sanitario, mientras que los principales recursos irán a la transición ecológica con 68.900 millones, 46.180 millones para digitalización, innovación, competitividad y cultura; 31.980 millones para infraestructuras y la movilidad sostenible; 28.460 millones para educación e investigación, entre otros. EFE