Un “impeachment” para evitar que Trump se presente a la reelección

A pesar de las críticas del presidente Donald Trump, los demócratas parecen decididos a seguir adelante con el segundo juicio político contra el mandatario estadounidense, que constaría de un cargo: «incitar a la insurrección» tras el asalto al Capitolio. Sin embargo, ¿puede aprobarse? Preguntamos al experto Gregory Magarian, profesor de Derecho en la Facultad de St. Louis de la Universidad de Washington sobre el “impeachment” y la Enmienda 25ª y las posibilidades de que el presidente de EE UU sea destituido. Para el profesor, los demócratas quieren que Trump no pueda presentarse en 2024, pero tampoco desean torpedear los primeros días de Joe Biden en la Casa Blanca.

Puede aprobarse el segundo juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por “incitar a la insurreción”?

El juicio político por parte de la Cámara de Representantes de EE UU no implica exactamente un «proyecto de ley». Lo llaman un «artículo de acusación». Si una mayoría de la Cámara vota a favor de un artículo de acusación, entonces el presidente es acusado, después, la Cámara envía el artículo de acusación al Senado y, finalmente, el Senado debe llevar a cabo un juicio.

¿Puede Trump ser reprobado antes de la ceremonia de inauguración del presidente electo Joe Biden el próximo 20 de enero?

La Cámara de Representantes de Estados Unidos puede fácilmente acusar a Donald Trump antes de la investidura de Joe Biden; podrían hacerlo hoy. Sin embargo, el juicio por parte del Senado tomará más tiempo, aunque el Senado tiene control total sobre cómo llevar a cabo cualquier juicio político. Los demócratas han estado hablando de destituir a Trump rápidamente, pero esperando un mes o más para enviar el artículo del «impeachment» al Senado, porque quieren que el Senado apruebe los nombramientos del gabinete de Biden y quizás otro proyecto de ley de alivio del coronavirus antes de hacer el juicio político.

¿Por qué no pueden los demócratas o el Congreso invocar la Enmienda 25ª de la Constitución?

Sólo el vicepresidente de Estados Unidos puede invocar la Enmienda 25ª; El Congreso no puede. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quisiera que fuera Mike Pence quien invocara la Enmienda 25ª porque eso eliminaría los poderes de Trump de inmediato. En otras palabras: si Pence invocara la sección 4 hoy, eso terminaría efectivamente con la presidencia de Trump. La Sección 4 de la Enmienda 25ª establece que el vicepresidente, con el apoyo de la mayoría del Gabinete puede informar al Congreso de que el presidente no puede cumplir con sus funciones. En ese momento, el vicepresidente asume los poderes del presidente. El presidente no es destituido de su cargo (como lo sería si el Congreso lo acusara y lo condenara), pero pierde sus poderes. Lo que puede hacer el Congreso es acusar y condenar al presidente, pero eso llevaría más tiempo. Además, supongo que a Pelosi le gustaría que el vicepresidente resolviera el problema para que el Congreso no tenga que gastar sus propios recursos en resolver el problema.

¿Cuáles son las principales diferencias entre la Enmienda 25ª y el «impeachment? ¿Con qué procedimiento podría Trump volver a presentarse a las elecciones presidenciales?

Son muchas las diferencias. Además de lo que he señalado anteriormente, el juicio político por parte de la Cámara de Representantes y la condena por parte del Senado evitarían, en primer lugar, que el presidente Trump vuelva a ocupar el cargo; En segundo lugar, requeriría de una difusión pública muy visible de las razones para destituir al presidente de su cargo; y en tercer lugar, resultaría en el hallazgo de que el presidente cometió actos ilícitos. Eliminar a Trump a través de la Enmienda 25ª no implicaría ninguna de esas cosas.