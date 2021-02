El yerno de Trump Jared Kushner, nominado a Nobel de la Paz

El ex senador de la Casa Blanca y yerno de Donald Trump, Jared Kushner, y su adjunto, Avi Berkowitz, fueron propuestos por un abogado el domingo para el Premio Nobel de la Paz por su papel en la negociación de los acuerdos de normalización entre Israel y las naciones árabes conocidos como los “Acuerdos de Abraham”. Los acuerdos se gestaron durante cuatro meses entre mediados de agosto y mediados de diciembre y fueron los avances diplomáticos más significativos en Oriente Medio en 25 años, que supusieron la normalización de las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes, Bahrein, Sudán y Marruecos.

El abogado estadounidense Alan Dershowitz, quien ha nominado a la pareja de ex diputados de Donald Trump, tiene capacidad para hacerlo en su calidad de profesor emérito de la Facultad de Derecho de Harvard. Dershowitz había defendido a Trump en su primer juicio político el año pasado y dijo en un comentario del 20 de enero en el Wall Street Journal que el Senado debería descartar el artículo de acusación contra Trump por el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero, ya que ya no es presidente.

En su carta al comité del Nobel, Dershowitz también citó el trabajo del ex embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman, y del ex embajador de Israel en Estados Unidos, Ron Dermer, en los acuerdos de normalización. Parecía sugerir que su nominación podría ser controvertida. “El Premio Nobel de la Paz no es por popularidad. Tampoco es una evaluación de lo que la comunidad internacional puede pensar de aquellos que ayudaron a lograr la paz. Es un premio que cumple con los criterios establecidos por Alfred Nobel en su testamento”, escribió.

Kushner, que es el yerno de Trump, y Berkowitz, que fue el enviado de Oriente Medio, fueron figuras clave en la negociación de acuerdos entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Sudán y Marruecos. En un comunicado, Kushner dijo que se sentía honrado de ser nominado para el premio, que se entregará en octubre.

Se espera que la administración del presidente Joe Biden revise todos los acuerdos de seguridad nacional alcanzados durante la administración de Trumpa, incluidos los paquetes de armas para los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

Algunos legisladores se han quejado del acuerdo con Marruecos porque, para alcanzarlo, Estados Unidos reconoció la soberanía de Marruecos sobre el disputado Sáhara Occidental. Reuters