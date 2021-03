Celos, premeditación y una emboscada: así acabó con la vida de Alisha una pareja de adolescentes

Los dos adolescentes de 15 años, un chico y su novia, detenidos por la muerte de la joven Alisha, de 14 años, este lunes en Francia, han sido acusados de asesinato. Los dos sospechosos son menores de edad y se enfrentan a un máximo de 20 años de prisión, informa Le Figaro.

La Fiscalía hace hincapié en la premeditación en este caso que involucra a tres jóvenes que asistían a la misma clase desde septiembre de 2020. El fiscal se refirió a mensajes de texto “durante varias semanas” entre el joven y su novia en los que hablaban de “algo que hacer” con la víctima.

Al parecer, a petición de su novio, la joven acordó encontrarse con Alisha el lunes por la tarde en la estación de Argenteuil. Las dos jóvenes fueron luego al Quai Saint-Denis, donde solían verse. Tras un minutos de discusión, el joven que se había mantenido escondido, se acercó a la víctima, le golpeó en la cara y le hizo una zancadilla que provocó que cayera al suelo. También presuntamente, según la Fiscalía, le dio patadas en la espalda y la cabeza mientras ella estaba en el suelo. La víctima, que aún estaba consciente y gimiendo con los ojos abiertos, fue presuntamente agarrada por el joven y su novia antes de arrojarla al Sena, debajo del muelle. Con base en pruebas forenses, Eric Corbaux indicó que la víctima murió ahogada. Ahora bajo custodia policial, los dos acusados “no han expresado remordimientos”.

Analizando el porqué de tanta violencia, el fiscal de Pontoise mencionó una cadena de hechos. Antes de tener una relación con su actual novia, el joven tuvo un breve romance con la víctima. Pero la relación “amistosa” que mantenían las dos niñas no era del agrado del adolescente. Se quejaba en particular de que Alisha “hablara mal” de su padre. Al parecer las relaciones se deterioraron después de que una foto de la víctima en ropa interior fuera publicada en Snapchat en febrero. La foto en cuestión habría sido pirateada en su cuenta. Según el fiscal, la escuela fue informada de este incidente, pero no se registraron denuncias a la comisaría. Posteriormente, el 1 de marzo, estalló una pelea física entre las dos jóvenes dentro del propio establecimiento.

Por estos hechos, el joven y su novia fueron objeto de un proceso disciplinario y se les prohibió la entrada a las instalaciones debido a su acoso a la víctima, dijo ayer la escuela secundaria en un comunicado. Debían acudir al consejo disciplinario el martes, al día siguiente de los hechos. Una marcha blanca en memoria de la colegiala asesinada se realizará este fin de semana en Argenteuil.