Así ha vivido París su primer fin de semana confinado

Los residentes de París y varias otras regiones de Francia pasaron su primer fin de semana bajo un confinamiento limitado de un mes. Si bien el gobierno francés insistió en que las reglas serían menos estrictas que en el pasado, las medidas han sido criticadas como desorganizadas. Un certificado de autorización de viaje publicado en internet fue tan ridiculizado por los medios franceses por su complejidad innecesaria que el Ministerio del Interior lo eliminó en cuestión de horas. Por ahora, se requiere un simple comprobante de residencia para caminar dentro de un radio de 10 kilómetros. El formulario que el gobierno francés aún obliga a los ciudadanos a completar para viajar a distancias mayores (hasta 30 kilómetros) tampoco estaba disponible online debido a un problema técnico y solo ponía: “Disponible pronto”.

Bajo estas nuevas restricciones, las tiendas no esenciales vuelven a estar cerradas pero las personas no están obligadas a pasar la mayor parte del día confinadas en casa. El gobierno anunció las medidas el jueves cuando el coronavirus se aceleró nuevamente en algunas partes de Francia.

Para muchos parisinos, lo que parecía un tercer encierro realmente no fue vivido como tal, cuentan medios franceses. En París, en las calles y en los muelles, mucha gente aprovechó un sábado frío pero soleado para pasear y reencontrarse. La situación en nada se parece a los dos primeros confinamientos que Francia experimentó en la primavera y el otoño de 2020.

El país informó de 35.327 nuevos casos confirmados el sábado, cuando el número de pacientes con COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos franceses aumentó a 4.353, la mayor cantidad en lo que va de año, informó el Ministerio de Salud.

“Cuando miras los números, son insostenibles y se volverá cada vez más difícil a medida que el virus continúe circulando”, dijo Anaelle Aeschliman, enfermera de la clínica Ambroise Pare en el suburbio de Neuilly-sur-oeste de París. Seine. “Admito que me decepcionó un poco que no nos estén confinando en todo el país”.

Nuevas normas

El gobierno francés se ha esforzado por evitar imponer un tercer bloqueo a nivel nacional. El presidente Emmanuel Macron dijo el viernes que “confinamiento” no era el término apropiado para describir las nuevas restricciones regionales. “No creo que este sea un tercer confinamiento. Es una extensión de lo que estamos viviendo con algunas adaptaciones, pero no es un encierro“, explicaba un parisino, a BFM, mientras se encontraba en los muelles del Sena. “Estoy un poco confundido”

Las nuevas normas han confundido a los habitantes de la capital, que tienen muy claro qué se puede y qué no se puede hacer. “Estoy un poco confundido acerca de las nuevas medidas. Realmente no entiendo qué está abierto, qué está cerrado, qué ya no se puede hacer en comparación con antes. Es un poco especial “, decía un parisino. Para otros, algunas medidas, como levantar el toque de queda a las 7 p.m., incluso se convierte en alivio. “Al final, será mejor que antes, ya que ganaremos una hora por la tarde, con el toque de queda a las 7 de la tarde”, decía Louise, profesora de yoga.