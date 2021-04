El ex príncipe heredero Hamzah bin Husein “no obedecerá” las órdenes que limitan sus movimientos

El ex príncipe heredero jordano Hamzah bin Husein, acusado de ser parte de un presunto complot contra el rey Abdalá II de Jordania, ha afirmado que “no obedecerá” las órdenes del Ejército limitando sus movimientos, según un nuevo audio publicado en las últimas horas. Hamzah ha indicado en la grabación que el jefe del Ejército, Yusef Huneiti, se desplazó el sábado a su palacio en la capital, Amán, para indicarle que estaba bajo arresto domiciliario, en el marco de una serie de medidas por motivos de “seguridad” que han implicado varios arrestos. ”Estoy esperando a ver qué hace. No tomaré ninguna acción o movimiento de forma inmediata, pero ciertamente no obedeceré sus órdenes”, afirma el antiguo príncipe heredero en la grabación, a la que ha tenido acceso el portal de noticias Middle East Eye. ”Es una situación difícil. Todos mis guardias han sido retirados. El jefe del Ejército vino a mi casa para amenazarme. He grabado lo que he dicho, lo que ha sido entregado a mi familia y amigos fuera de Jordania para protegerme”, dice Hamzah en la grabación.

Así, Hamzah sostiene que entre las órdenes dadas por el Ejército para limitar sus movimientos y comunicaciones figura la prohibición de que acceda a la red social Twitter o contacte con personas ajenas a su familia. “Esto no es aceptado de ninguna forma”, zanja.

El propio Hamza publicó el sábado un vídeo en el que aseguraba que se encontraba bajo arresto domiciliario -algo que el Estado Mayor había desmentido previamente- por su proximidad a ciertas corrientes críticas con el Gobierno jordano. ”No soy el responsable del colapso de la gobernabilidad, la corrupción y la incompetencia que ha prevalecido en nuestra estructura de gobierno durante los últimos 15 a 20 años y que ha ido empeorando. No soy responsable de la falta de fe que la gente tiene en sus instituciones”, hizo saber, en un vídeo enviado a través de su abogado a la cadena BBC. ”Ha llegado a un punto en el que nadie puede hablar o expresar su opinión sobre nada sin ser intimidado, arrestado, acosado y amenazado”, concluyó en el vídeo Hamzah, de 41 años y que fuera príncipe heredero entre 1999 hasta 2004, cuando el monarca le retiró de la sucesión en beneficio de su hijo, Husein bin Abdalá.

El Gobierno de Jordania implicó el domingo a Hamzah bin Husein en una conspiración con una “oposición externa” para “desestabilizar la seguridad nacional del país”. Así, el vice primer ministro jordano, Ayman al Safadi, denunció la existencia de “comunicaciones” entre personas del entorno del príncipe con “organismos exteriores, entre ellos la llamada oposición extranjera”, para “incitar (acciones) contra la seguridad nacional”.

En este sentido, Safadi apuntó que “el príncipe Hamzah buscó movilizar a las figuras locales para acciones diseñadas para dañar la seguridad nacional” y agregó que “personas vinculadas a servicios de seguridad extranjeros” se comunicaron con la mujer del príncipe Hamzah y le llegaron a ofrecer un avión “para evacuarles de inmediato desde Jordania a otro país”.

Las autoridades han confirmado hasta el momento la detención de 16 personas próximas en algún momento al poder jordano, entre los que figura el antiguo asesor real Basem Auadalá, viejo confidente del monarca y antiguo ministro de Finanzas.