¿Cuánto nos deben preocupar los trombos aislados de las vacunas Janssen y AstraZeneca?

EE UU ha recomendado detener el uso de la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson después de que seis personas desarrollaran un trastorno poco común vinculado a coágulos de sangre dentro de las dos semanas posteriores a la vacunación., incluida una que murió. J&J también decidió retrasar el lanzamiento de su vacuna en Europa. Estados Unidos espera que la suspensión temporal solo dure unos días.

La medida se produce después de que el regulador europeo de medicamentos dijera que había encontrado un posible vínculo entre la vacuna de AstraZeneca y coágulos de sangre muy raros en algunos adultos que habían recibido la inyección. El regulador de salud de Gran Bretaña ha recomendado que las personas menores de 30 años reciban una vacuna alternativa, si es posible, en lugar de la inyección de AstraZeneca.

Los expertos dijeron que los riesgos de trombos de ambas vacunas siguen siendo extremadamente bajos y que, sin embargo, son altamente efectivas para brindar protección contra la covid, en medio de temores de que los informes de efectos secundarios raros puedan disuadir a las personas de recibir sus dosis.

Esto es lo que sabemos hasta ahora:

¿Qué ha sucedido?

Con las vacunas AstraZeneca y Johnson & Johnson (J&J), los informes muestran coagulación extremadamente rara, incluido un tipo de coágulo de sangre llamado trombosis del seno venoso cerebral (CVST), que se observó en combinación con niveles bajos de plaquetas en sangre, llamado trombocitopenia. Un comité de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. planea revisar los casos relacionados con la vacuna J&J, y la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. (FDA) revisará su análisis. Las agencias, al igual que sus contrapartes europeas, describieron la coagulación como extremadamente rara.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha dicho que su sistema de control de efectos secundarios de la vacuna, hasta el 4 de abril, había recibido 169 informes de casos de CVST, o coágulos en los vasos sanguíneos que salen del cerebro, y 53 casos de trombosis de la vena esplácnica (TSV) o coagulación en las venas del abdomen. Eso es de 34 millones de dosis de vacuna AstraZeneca administradas en Gran Bretaña y el Espacio Económico Europeo durante los últimos tres meses. El comité de seguridad de la EMA llevó a cabo una revisión de 62 casos de CVST y 24 casos de TSV, de los cuales 18 fueron mortales. La mayoría de los casos ocurrieron dentro de las dos semanas posteriores a la recepción de la primera dosis por parte de la persona afectada.

Los funcionarios de vacunación alemanes, que registraron 29 casos de CVST en mujeres de 20 a 59 años que recibieron la vacuna AstraZeneca, dijeron que la tasa de incidencia en ese grupo fue 20 veces mayor dentro de los 16 días posteriores a la vacunación de lo que normalmente se esperaba.

¿Quiénes experimentaron los efectos secundarios raros?

En el caso de J&J, los seis receptores eran mujeres de entre 18 y 48 años, y los síntomas aparecieron de seis a 13 días después de la vacunación. En total, se han administrado más de 6,8 millones de dosis de la vacuna Johnson & Johnson en los Estados Unidos hasta el 12 de abril. De manera similar, la mayoría de los casos reportados en Europa han ocurrido en mujeres menores de 60 años, aunque eso podría ser engañoso, ya que Alemania y Gran Bretaña dicen que más mujeres que hombres recibieron la inyección de AstraZeneca. La mayoría de los casos ocurrieron dentro de las dos semanas posteriores a la administración de la primera dosis de AstraZeneca.

¿Qué han dicho las empresas?

J&J dijo que estaba trabajando en estrecha colaboración con los reguladores y señaló que no se había establecido una relación causal clara entre los hechos y la inyección de su dosis. AstraZeneca dijo que estaba “trabajando para comprender casos individuales y” posibles mecanismos que podrían explicar estos hechos extremadamente raros “.

¿Qué han dicho los reguladores?

Los CDC recomiendan detener el uso de la vacuna de dosis única de J&J “por precaución” para garantizar que los proveedores de atención médica estén al tanto de los posibles efectos secundarios y puedan planificar el “reconocimiento y manejo adecuados”.

Mientras tanto, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios de Gran Bretaña recomendó que se use una vacuna alternativa a la de AstraZeneca en personas menores de 30 años después de revisar 79 casos de coagulación poco común junto con plaquetas bajas, con 19 muertes: 13 mujeres y seis hombres. Once de las muertes fueron de personas menores de 50 años y tres tenían menos de 30 años.

¿Cuáles son las recomendaciones de tratamientos?

En los Estados Unidos, los funcionarios de salud dijeron que el tratamiento de los coágulos sanguíneos con posibles vínculos con la vacuna J&J difiere de lo que podría considerarse estándar en tales situaciones. “Por lo general, se usa un medicamento anticoagulante llamado heparina para tratar los coágulos de sangre”, dijeron. “En este contexto, la administración de heparina puede ser peligrosa y es necesario administrar tratamientos alternativos”. Por el contrario, los médicos y científicos alemanes que investigan la coagulación asociada con las inyecciones de AstraZeneca han recomendado que los médicos administren altas concentraciones de heparina, anticuerpos monoclonales bloqueadores del receptor Fc e inmunoglobulina intravenosa.

¿Cómo se tomaron las decisiones?

En sus hallazgos, la EMA dijo el 18 de marzo que, de media, se habría esperado 1,35 casos de CVST entre personas menores de 50 años dentro de los 14 días posteriores a la recepción de la vacuna de AstraZeneca, mientras que para la misma fecha de corte se habían registrado 12 casos. En comparación, cuatro mujeres de cada 10,000 sufrirían un coágulo de sangre por tomar anticonceptivos orales.

Los funcionarios británicos se basaron en estadísticas del Centro Winton de Comunicación de Riesgos y Evidencia de la Universidad de Cambridge para explicar sus recomendaciones de que los jóvenes reciban una vacuna alternativa mientras que las personas mayores pueden continuar recibiendo AstraZeneca. Según el Centro, el riesgo de daños graves debido a la vacunación disminuye entre las personas mayores y el número de ingresos a las unidades de cuidados intensivos se reduce drásticamente gracias a las vacunas, lo que aumenta la relación beneficio-riesgo de la inyección de AstraZeneca. El Centro llegó a la conclusión de que solo 0,4 personas por cada 100.000 en el grupo de 50 a 59 años sufrirían daños relacionados con la vacuna, mientras que se evitarían 95,6 ingresos en UCI por cada 100.000 personas.

¿Qué está haciendo la UE?

La EMA, que dijo que los beneficios de usar la vacuna de AstraZeneca continúan superando cualquier riesgo, dijo que los coágulos de sangre inusuales con plaquetas bajas deben incluirse como efectos secundarios muy raros y los países deben decidir cómo proceder. Estos pueden variar de un país a otro, dijo la EMA, dependiendo de factores como las tasas de infección y si existen alternativas de vacunas.

¿Alguna teoría sobre la causa de los coágulos?

Entre las posibles causas que se están investigando se encuentran que la vacuna desencadena un anticuerpo inusual en casos raros. Hasta ahora, no se han señalado factores de riesgo como la edad o el sexo. Los científicos alemanes de la Universidad de Greifswald concluyeron en un artículo publicado la semana pasada en el New England Journal of Medicine que los casos extremadamente raros de coagulación con plaquetas bajas, algo que ellos llaman “trombocitopenia trombótica inmunitaria inducida por vacunas”, son desencadenados por anticuerpos que se encuentran en el pacientes afectados después de la vacunación con la inyección de AstraZeneca.

Otro grupo de científicos noruegos ha llegado a conclusiones similares, que la vacuna de AstraZeneca desencadenó una respuesta inmune que puede haber llevado a la coagulación en un pequeño número de personas, en su propio artículo, también publicado en el New England Journal of Medicine.

Andreas Greinacher, un experto de Greifswald en respuestas inmunitarias inducidas por fármacos, está, al igual que la EMA, buscando pistas sobre por qué, en casos raros, las personas desarrollaron coágulos y niveles bajos de plaquetas después de recibir la vacuna, mientras que la gran mayoría no lo hace. Reuters