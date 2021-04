China realiza maniobras militares cerca de Taiwán el día en que dos emisarios de Biden llegan a Taipei

China lanza una nueva señal a Estados Unidos el día en que dos emisarios de Joe Biden llegan a Taiwán para mostrar el apoyo de Washington a este territorio autónomo que Pekín quiere unificar. Se trata de ejercicios militares cerca de Taiwán, descritos por el régimen comunista como “simulacros de combate”.

Noticias relacionadas Internacional .Ruido de sables en el estrecho de Taiwán

Taiwán se ha quejado por las repetidas actividades militares chinas cerca de su territorio, incluidos aviones de combate y bombarderos que ingresan a su zona de defensa aérea, así como un portaaviones chino que se ejercita frente a la isla, según afirma Pekín. Veinticinco aviones de la fuerza aérea china, incluidos cazas y bombarderos con capacidad nuclear, entraron el lunes en la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán (ADIZ), la mayor incursión reportada por Taipei hasta la fecha.

La Oficina de Asuntos de Taiwán de China dijo que el gobierno de Taipei y los separatistas estaban en connivencia con “fuerzas externas”, buscando una provocación y dañar la paz y la estabilidad. “La organización del Ejército Popular de Liberación de China de ejercicios de combate reales en el Estrecho de Taiwán es una acción necesaria para abordar la actual situación de seguridad en el Estrecho de Taiwán y para salvaguardar la soberanía nacional”, dijo el portavoz Ma Xiaoguang. “Es una respuesta solemne a la interferencia y provocaciones de fuerzas externas por parte de las fuerzas independentistas de Taiwán”, agregó.

Los ejercicios militares y las operaciones de entrenamiento de China “están enviando una señal de que nuestra determinación de frenar la independencia de Taiwán y la colusión entre Taiwán y Estados Unidos no es solo una afirmación sin más”. Estados Unidos, que como la mayoría de los países solo reconoce oficialmente al gobierno de China y no al de Taiwán, aunque es el patrocinador internacional más sólido de Taipei, ha visto cómo crecen las tensiones con alarma.

Mientras tanto, un ex senador de Estados Unidos y dos ex funcionarios del Departamento de Estado llegan este miércoles a Taiwán en un momento de tensas relaciones con China. Chris Dodd, un senador demócrata de Connecticut de 1981 a 2011, viene con dos ex subsecretarios de estado, James Steinberg de la administración demócrata de Obama y Richard Armitage, quien sirvió bajo el presidente republicano George W. Bush.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán, Joanne Ou, dijo que el gobierno dio la bienvenida a la delegación de la administración del presidente Joe Biden, cuya visita “transmite la firme amistad y el apoyo de Estados Unidos a Taiwán”. China propone la unificación con Taiwán bajo el modelo de “un país, dos sistemas” que ha aplicado en la ex colonia británica de Hong Kong, eliminando virtualmente la oposición política y restringiendo fuertemente la libertad de expresión. Una gran mayoría de taiwaneses favorece el sistema actual de facto independencia manteniendo estrechos lazos económicos con China.

Los emisarios de Biden se reunirán con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, el jueves. Tsai ha dicho repetidamente que Taiwán es un país independiente llamado República de China, su nombre formal.

El portavoz chino Ma Xiaoguang dijo que esta reunión “solo exacerbará la tensa situación en el Estrecho de Taiwán”. “Nos oponemos al argumento de Estados Unidos de que existe una amenaza militar china”. A su juicio, EEUU está enviando señales equivocadas a las fuerzas de independencia de Taiwán. “La independencia de Taiwán es un callejón sin salida y el gobernante Partido Democrático Progresista está tratando de” usar las armas para buscar la independencia “, dijo Ma.