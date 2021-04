La dieta vegana y basada en la Biblia que mató a un bebé de siete meses

No quería un niño gordo. Así ha justificado una madre la dieta que le impuso a su bebé de siete meses y que le costó la vida. Kameri Garriques, fue encontrado inconsciente por la policía de Nueva York que atendió una llamada de emergencia y fue declarado muerto el 30 de octubre, según informa The New York Post.

La madre de Kameri, que se identificó solo como Carla, de 28 años, le dijo al diario que su bebé era vegano y mostró una copia de la Biblia durante una entrevista en su casa para explicar por qué impuso peligrosas restricciones alimentarias a su recién nacido. “Vegano significa todo lo que hay en esta Biblia”, dijo en la casa de su familia en St. Albans, Queens. “Soy muy sabia. Soy muy inteligente y leo mi Biblia”, insistió.

Según los informes policiales, Carla negó haber actuado mal e insistió en que su bebé no tenía bajo peso. Cuando su madre dijo: “Tengo que ser honesta contigo, era pequeño”, Carla respondió: “Soy una persona pequeña. Peso 45 kilos. No soy una mujer gorda, ¿dónde voy a llevar un niño gordo?“. También aseguró que no había vacunado a su hijo.

Garriques le dijo al New York Post que inicialmente alimentó a su hijo con fórmula para bebés, pero comenzó la dieta vegana después de que su hijo desarrollara hongos en la boca. La madre de Garriques, que también habló con el Post, intervino y dijo que el bebé fue alimentado con “frutas y verduras trituradas con patatas hervidas”.

El caso ha sido considerado homicidio por la Oficina del Médico Forense y las autoridades sospechan que Kameri estaba desnutrido. Si bien nadie ha sido acusado de la muerte del bebé, Carla es considerada sospechosa.