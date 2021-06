Preguntan a Putin si es un asesino y esta es su respuesta

La cadena estadounidense ‘NBC’ emitirá este lunes en exclusiva una entrevista con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que se antoja muy interesante. La cadena de televisión ha publicado un fragmento de la entrevista en la que el periodista Keir Simmons le pregunta a Putin si es un asesino, dadas las diferentes acusaciones que han recaído en este sentido sobre su persona.

“John McCain le llamó asesino en el Congreso. Cuando el presidente Trump fue preguntado, dijo que era un asesino, él no lo negó. Cuando se le preguntó al presidente Biden si cree que es un asesino, él dijo: ‘Sí, lo pienso’. Señor presidente, ¿es usted un asesino?”, dijo sin tapujos el periodista de la NBC, ante lo cual Putin soltó un carcajada irónica.

“A lo largo de mi mandato, me he acostumbrado a ataques de todo tipo de ángulos, desde todo tipo de áreas, bajo todo tipo de pretextos y razones y de diferentes calibre y ferocidad. Nada me sorprende”, dijo el mandatario ruso.

El periodista fue un poco más allá y afirmó que creía que no había contestado a su pregunta, una pregunta que era “directa”, tras lo cual Putin insistió en que él sí había respondido: “Añadiré algo más si me deja. He escuchado docenas de estas acusaciones, especialmente durante algunos periodos de gravedad durante nuestros esfuerzos antiterroristas en el norte del Cáucaso. Y cuando eso sucede, siempre me guío por los intereses del pueblo ruso y del estado ruso. Y en términos de quién llama a alguien a quién y qué tipo de etiquetas pone, no es algo que me preocupe lo más mínimo”.

Keir Simmons no cesó en su empeño y dio varios nombres de represaliados rusos: “Anna Politkovskaya, muerta a tiros. Alexander Litvinenko, envenenado con polonio. Sergei Magnitsky, presuntamente golpeado y muerto en prisión. Boris Nemtsov, tiroteado cerca del Kremlin. Mikhail Lesin, murió de un traumatismo contundente en Washington. ¿Son todas estas una coincidencia, señor presidente?”.

Putin se echa a reír tras ser preguntado sobre si es un asesino

Putin nuevamente soltó una fuerte carcajada y dijo: “Mire, no quiero parecer grosero, pero esto parece una especie de indigestión, excepto que es una indigestión verbal. Ha mencionado a muchas personas que de hecho sufrieron y perecieron en diferentes momentos, por diversas razones, a manos de diferentes personas. Mencionó a Lesin. Lesin solía trabajar en mi administración, me gustaba mucho. Murió, falleció o murió en los Estados Unidos. Lamento hasta el día de hoy que no esté con nosotros. En mi opinión, es una persona muy decente, muy buena. Y, en cuanto a los demás, encontramos a algunos de los criminales que cometieron esos delitos. Algunos están en prisión y estamos preparados para seguir trabajando de este modo”.

A lo largo de los 90 minutos de entrevista, el periodista de la ‘NBC’ le preguntó también por la relación institucional con Estados Unidos (“Se ha deteriorado hasta llegar a su punto más bajo de los últimos años”), por su relación con Trump (“Trump es un individuo extraordinario y talentoso. Es un individuo colorido. Puede que te guste o no, pero no provenía del ‘establishment’ estadounidense”) o por su próximo encuentro con Biden (“Es radicalmente diferente a Trump porque es un hombre de carrera que ha pasado prácticamente toda su edad adulta en política”), con quien confía tener una buena relación institucional.

Putin se reunirá con Biden, por primera vez desde que este tomase el cargo en enero de 2021, el próximo miércoles en Ginebra en el marco de la visita a Europa del mandatario estadounidense.