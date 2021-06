Un padre mata a su hija de 17 años para que no le denuncie por abuso sexual

Una estudiante de fotografía fue asesinada por su propio padre, debido a que esta quería denunciarle por abuso sexual.

Bernadette Walker, de 17 años, fue vista con vida por última vez el 18 de julio del 2020. Su padre, Scott Walker, de 51 años, le había recogido con su coche y estuvo en casa de sus padres en Peterborough, según Cambridge Crown Court.

Tanto su padre como su madre, Sarah de 38 años, enviaron mensajes desde su teléfono haciéndose pasar por ella y diciendo que se había escapado para desviar a los oficiales que estaban investigando su desaparición. Hasta pasados los tres días, el 21 de julio del año pasado, su madre no denunció la desaparición a la policía.

La fiscalía alega que Scott Walker mató a su hija para evitar que siguiera adelante con sus acusaciones de abuso sexual. La fiscal Lisa Wilding QC, al abrir el caso de la fiscalía, dijo que no se ha encontrado el cuerpo de Bernadette, la cual usaba gafas, tenía la costumbre de teñirse el cabello con los colores del arco iris, fue descrita por sus amigos como ‘algo gótica’ y ‘socialmente incómoda’, con muchas de sus amistades en línea.

El 16 de julio de 2020, Bernadette le dijo a su madre que su padre “había estado abusando sexualmente de ella durante varios años”: “Madre e hija hablaron sobre esa acusación esa noche y hasta la mañana siguiente”, dijo Wilding. “Desde el día en que desapareció, no ha utilizado ni buscado acceder a su teléfono ni a sus cuentas de redes sociales, no ha tenido acceso a dinero ni a servicios bancarios y no ha sido vista en ningún hospital ni en ninguna otra cirugía”.

Tanto Scott Walker como su mujer se declararon inocentes. Él niega el asesinato de Bernadette a partir del 18 de julio del año pasado y cuatro cargos de pervertir el curso de la justicia. Por su parte, Sarah niega dos cargos de pervertir el curso de la justicia. El juicio todavía continúa a la espera del veredicto final del jurado.