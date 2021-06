Un balcón se derrumba y deja nueve heridos, uno de gravedad

Kurz nach Mitternacht, plötzlich zieht es neun junge Menschen auf einem Balkon in Horn-Bad Meinberg den Boden unter den Füßen weg und sie stürzen aus dem ersten Stock in die Tiefe. Das berichtet eine 23-jährige Frau. Der Schock steckt ihr spürbar in den Gliedern. pic.twitter.com/aH8Q7UlGHI