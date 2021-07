Despiden a una mujer porque su jefe le pilló por la tele viendo la Eurocopa en el estadio

A veces nos inventamos excusas para no ir a trabajar y nos puede salir bien la jugada. Decir que estamos enfermos, que tenemos una cita importante... Pero se dice que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, y es lo que le pasó a esta mujer de Leeds, en Inglaterra.

Nina Farooqi, una mujer de 37 años, mintió a su jefe para no ir a trabajar, inventándose una excusa para, en lugar de ir al trabajo, ir a ver el Inglaterra-Dinamarca de las semifinales de la Eurocopa, en Wembley. Una jugada que le salió bien de no ser porque las cámaras de televisión la enfocaron celebrando uno de los goles de la selección inglesa en el estadio, y su jefe, que estaba viendo el partido, la pilló in situ.

La razón es que una amiga suya ganó dos entradas y la invitó a Farooqi, pero ella tenía guardia en su trabajo. Sin embargo, estaba convencida de que le darían el día libra si inventaba una buena excusa para no ir, y fingió una enfermedad para que su jefe se quedara en casa.

De no querer que nadie la vea, a que su rostro apareciera en las televisiones de todo el mundo, entre ellas, su jefe. Al día siguiente, esta mujer de Leeds cogió un tren de regreso a primera hora para llegar a tiempo a su trabajo, pero cuando llegó, se llevó la sorpresa de que la dijeron que no se molestara en volver por la oficina, pues estaba despedida.

“Lo volvería a hacer. Me arrepiento un poco, porque nadie quiere que le despidan, pero me habría odiado más si me pierdo una experiencia como esta semifinal de la Eurocopa”, dijo Nina Farooqi en declaraciones a The Telegraph. Ahora, seguro que para la final, entre Inglaterra e Italia, no tendrá problemas si también acude al estadio.