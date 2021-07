“El régimen castrista ha cruzado la línea roja porque ya hay mártires”

-El régimen castrista ha optado por el uso de la fuerza para sofocar las protestas. ¿Logrará su objetivo?

-Los vídeos que circulan por las redes sociales muestran altos niveles de violencia por parte de las fuerzas del régimen. Aquí en Estados Unidos también tuvimos unas protestas masivas también con extrema violencia policial el año pasado, con unos excesos fuera de lo normal. En cuanto a Cuba, el pueblo está acostumbrado a la idea uno no es el rey de su propia casa, sino que el Gobierno puede adentrarse en cualquier hogar sin una orden judicial, arrestarte e incluso llevarte a prisión. Así es como funcionan las cosas en este tipo de régimen. Pero sí, se ha cruzado la línea roja porque según dicen ya hay mártires, los cuales son miembros de un movimiento masivo de miles de personas que hasta el domingo estaban aterradas de salir a la calle por miedo a la represión, el castigo y la violencia policial y que llegaron a tal punto de desesperación que no han podido aguantar más. Cuba como siempre le echa la culpa a la mafia sanguinaria de Miami que orquesta todas estas cosas, al igual que a la CIA, pero el responsable de esta situación es el fallido sistema comunista. De hecho, ya se están produciendo llamamientos por la democracia, para poner fin al comunismo y para la celebración de elecciones libres. También hay otro factor que mencionar, y es que Díaz-Canel no tiene credenciales revolucionarias como Fidel o Raúl Castro, es una manufactura burocrática de una persona que está a la cabeza de un partido.

-Recientemente la policía cubana detuvo a la ‘youtuber’ Dina Stars mientras estaba en una entrevista en directo con una cadena de televisión española. ¿Por qué los ‘youtubers’ y los influencers son tan perseguidos en Cuba?

- El militar y político cubano Ramiro Valdés, considerado uno de los dirigentes históricos de la Revolución Cubana, describió internet como el caballo salvaje al que hay que domar, pues traerá muchos problemas a Cuba. Y en efecto, en la isla se generalizó todo el uso del internet y lo que eso conlleva (bloggers, youtubers, influencers, mayor acceso a los teléfonos móviles) y se ha convertido un mecanismo por el cual los cubanos en la isla, ya sean periodistas o no, han podido enviar imágenes, vídeos e información acerca de lo que está sucediendo en el país.

-Los cubanos siguen sin internet, pero algunos han recurrido a plataformas VPN y otros ingeniosos trucos para burlar la censura. ¿El Gobierno de Díaz-Canel tiene también alcance para bloquear esto?

-Por mucho que lo intente le va a resultar casi imposible hacerlo. Hay un dicho en inglés que dice “there’s safety in numbers” (”hay seguridad cuando somos muchos”). Y el hecho de que ya los detenidos estén sobrepasando el millar es una señal de que ya son muchos los que están en contra de la represión del régimen castrista.

-Entre la pandemia, las protestas, la brutalidad policial, los apagones y el bloque de internet, ¿cree que el turismo podría sufrir una caída importante en Cuba?

-Por supuesto, de nada ayuda la imagen de ningún país que viva del turismo y salgan informaciones constantemente sobre disturbios. Hace poco además salió una noticia de que Rusia envió mensajes un poco amenazantes a Cuba por un supuesto maltrato de turistas rusos en la isla. Había un dicho antes también, y es que “sin azúcar no hay país”, pero eso se ha transformado en “sin turismo no hay país”, y si el Gobierno cubano no continúa recibiendo ingresos por el turismo sigue en una posición de no poder proveer alimentos y otras necesidades básicas al pueblo. Todo esto se une a los constantes apagones que se han agravado en las últimas dos semanas.

-El conflicto de Cuba parece que ha alejado a los gobiernos de México y EE UU. Biden dijo que su Gobierno está firmemente del lado del pueblo de Cuba en su reivindicación de sus derechos, mientras que AMLO pidió el fin del bloqueo y rechazó la manipulación de los medios y el intervencionismo extranjero. ¿Era de esperar este choque de posturas?

-Todo esto ha sido propiciado por algo inesperado. Lo cierto es que las protestas del pasado domingo es algo que nunca se había visto en la historia de Cuba, cuyo Gobierno es prácticamente un Estado fallido en todo lo que se refiere a servicios, hay muy pocas cosas que funcionan bien en la isla. Lo único que marcha bien en el país es el mecanismo de espionaje interno de represión de contrainsurgencia. Si esto hubiera sido algo planificado, y sobre todo si se hubiera recibido ayuda de Estados Unidos, el régimen castrista lo hubiera sabido con mucha antelación y hubiera evitado que sucediera. Dicho esto, considero que esto ha pillado por sorpresa a todos, incluido a los propios participantes. En cuanto a las relaciones de Washington con La Habana, es cierto que Biden prometió en su campaña que iba a poner fin a muchas de las sanciones de la era Trump y Cuba no había sido hasta ahora una prioridad. Lo que está muy difícil es que en esta coyuntura donde se ha visto cosas nunca vistas anteriormente, con varios muertos al parecer, es algo que trasciende el tipo de represión a la que hemos estado acostumbrados, y en este conflicto Biden no se ha quedado callado. De hecho, el propio Congreso presidido por Nancy Pelosi ha pasado un proyecto de ley para asignar fondos al fomento de la democracia en Cuba.