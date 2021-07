“Váyanse, no tengo nada”: Así reprimen las fuerzas castristas a las familias cubanas

La sociedad de Cuba está viviendo su peor crisis desde el famoso “Maleconazo” de 1994 contra Fidel Castro. Por aquel entonces no había ni internet ni redes sociales en la isla, que este 2021 han tenido un papel fundamental en las movilizaciones que se desencadenaron. Y es que las imágenes que llegan desde la isla son estremecedoras por la radical violencia que muestran desde que el pasado domingo cubanos y cubanas salieran a protestar.

En este vídeo, vemos como las fuerzas castristas amenazan con entrar y acosan a una familia de cubanos hasta que consiguen adentrarse en la vivienda. Allí, una mujer lamenta que se llevan a su marido detenido, mostrando imágenes de sangre del hombre retenido, causada mientras el cubano intentaba evitar la detención.

Además, también muestra cómo su casa acabó destrozada. Destrozaron la puerta y muchos objetos como jarrones. “Se llevaron a mi marido, en mi casa no había nada y mira cómo la dejaron. Mira cómo me han dejado la puerta”, llora la mujer a ojos de sus vecinos, que fueron testigos del grave incidente provocado por las fuerzas castristas. “Váyanse, no tengo nada”.

También muestra agujeros provocados por las balas disparadas por los castristas para entrar en la casa. En definitiva, terribles imágenes que empeoran a medida que pasa el tiempo.

Más de 150 arrestados y al menos un muerto desde el domingo en estas históricas protestas. Periodistas, activistas u opositores ya se han manifestado en contra del Gobierno de Diaz-Canel. Y todo el mundo está pendiente de cómo trascurre esta crisis cubana que está teniendo devastadoras consecuencias.