McDonald’s o KFC se quedan sin suministros: el sector está siendo duramente golpeado en Reino Unido

La cadena de comida rápida McDonald’s se ha quedado sin batidos ni refrescos embotellados en sus casi 1.300 locales repartidos en el Reino Unido. La semana pasada, la cadena de restaurantes Nando’s se vio obligada a cerrar temporalmente más de 40 establecimientos en el país tras quedarse sin pollo. Por su parte, KFC informó de una escasez de materiales para el empaquetado de sus alimentos.

Son algunos ejemplos de los malos momentos por los que están pasando algunas cadenas de comida rápida en Reino Unido. La falta de suministros provocada por el Brexit y la pandemia de covid-19 es la principal culpable de esta emergencia.

“Como la mayoría de los minoristas, actualmente estamos experimentando algunos problemas en la cadena de suministro, lo que afecta la disponibilidad de una pequeña cantidad de productos”, señaló un portavoz de McDonald’s en declaraciones recogidas por Reuters.

Desde la entrada en vigor del Brexit el 1 de enero, las empresas británicas tuvieron que abstenerse de emplear a personas de la Unión Europea que no tuvieran el visado de trabajo o que no sean residentes permanentes en el país. Para la industria alimentaria, esto ha sido un golpe bajo. Y ya no solo en clientes o en personal de la empresa, también en alimentos.

Pero el sector de los transportistas también ha sido duramente golpeado. El país necesita unos 100.000 conductores adicionales y exigió al Gobierno que facilite la contratación de trabajadores extranjeros. La pandemia ha causado estragos en el sector y ha suspendido miles de exámenes de conducción para nuevos transportistas.