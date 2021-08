Replica de la embajada rusa sobre el articulo de Luis María Anson

Opinión

Nos sorprende la selectividad del autor. ¿Por qué no ha escrito nada sobre otros aniversarios relevantes? tales como Pacto de no agresión entre Polonia y Alemania del 26 de enero de 1934, Declaraciones de no agresión entre Gran Bretaña y Alemania, Francia y Alemania del 30 de septiembre de 1938 y del 6 de diciembre de 1938, Tratados de no agresión entre Estonia y Alemania, Letonia y Alemania del 7 de junio de 1939.

Precisamente estos acuerdos, junto con el verdaderamente vergonzoso pacto entre Gran Bretaña y Francia en Múnich el 30 de septiembre de 1938 con Adolf Hitler y Benito Mussolini, crearon premisas de la Segunda Guerra Mundial.