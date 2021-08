Ataques suicidas con bomba golpean Kabul mientras EE UU se apresura a irse

A medida que se acercaba la fecha límite del 31 de agosto para concluir la evacuación de Afganistán, el tamborileo de las advertencias se hizo más fuerte. El 24 de agosto, el presidente Joe Biden advirtió sobre un “riesgo agudo y creciente” de un ataque terrorista, por parte de la rama local del Estado Islámico (EI), contra el aeropuerto de Kabul, atestado por miles de afganos desesperados por escapar del gobierno de los talibanes. El 25 de agosto, varios gobiernos dijeron a sus ciudadanos que se mantuvieran alejados del aeropuerto. El 26 de agosto, un ministro británico advirtió de que la inteligencia apuntaba a “un ataque muy inminente y muy letal”. Por desgracia, llegó más tarde esa tarde.

Al menos 13 soldados estadounidenses y al menos 60 afganos murieron en dos atentados suicidas, que el Pentágono describió como un ataque “atroz” y “complejo”. El general Kenneth McKenzie, jefe del Comando Central de Estados Unidos, que tiene la responsabilidad de Afganistán, dijo que el Pentágono “todavía está trabajando para calcular la pérdida total”. Un ataque tuvo como objetivo la puerta de la Abadía del aeropuerto de Kabul, donde muchos posibles refugiados se habían reunido en un canal de aguas residuales. El otro golpeó el hotel Baron, a 200 metros de distancia, donde funcionarios británicos habían estado procesando reclamos afganos. Hombres armados abrieron fuego después de ambos incidentes.

Las bajas estadounidenses fueron las primeras muertes militares del país en combate en Afganistán desde febrero de 2020 y las más graves en ese país desde que un helicóptero Chinook fue derribado hace una década, matando a las 38 personas a bordo, de las cuales 30 eran personal militar estadounidense. En una conferencia de prensa celebrada horas después de los ataques, un Biden visiblemente emocionado describió a las víctimas como “héroes comprometidos en una misión peligrosa y desinteresada para salvar las vidas de otros”.

El general McKenzie culpó de los ataques de Kabul a la provincia del Estado Islámico de Khorasan (ISKP), una rama del grupo del Estado Islámico que estableció un califato de corta duración en Irak y Siria entre 2014 y 2018. El Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad del ataque en un informe de Amaq, un Agencia de noticias vinculada al Estado Islámico, que retrató al presunto atacante suicida. El general McKenzie dijo que se esperaban más ataques.

Los bombardeos se produjeron cuando el esfuerzo de evacuación liderado por Estados Unidos entraba en sus últimos y frenéticos días. Varios países, incluidos Alemania y Países Bajos, han cerrado sus vuelos; Francia se está preparando para hacerlo. Hablando después del ataque, Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, adoptó un tono desafiante e insistió en que su país seguiría adelante con las evacuaciones. “Lo que demuestra este ataque es la importancia de continuar ese trabajo de la manera más rápida y eficiente posible en las horas que nos quedan”, dijo. “Conseguiremos a nuestros aliados afganos”, prometió Biden, “y nuestra misión continuará. Estados Unidos no se dejará intimidar”.

Sin embargo, había indicios de que el aeropuerto de Kabul se estaba convirtiendo en una fortaleza impenetrable para los afganos apiñados en el exterior. MilitaryTimes, un sitio web, informó que las tropas dentro del aeropuerto estaban soldando sus puertas para cerrarlas. En los próximos días, Estados Unidos puede verse obligado a depender de la CIA y de los vuelos de helicópteros militares que salen del aeropuerto para recuperar a los ciudadanos estadounidenses restantes que desean irse. El 25 de agosto, el Departamento de Estado estimó que estas personas podrían ser unos cientos.

Estados Unidos también puede estar acelerando su partida. Después de que se escucharon más grandes explosiones alrededor del aeropuerto el 26 de agosto, un portavoz de los talibanes aclaró que Estados Unidos estaba destruyendo equipos. Muchos miles de afganos vulnerables, que alguna vez habían trabajado con las fuerzas de la coalición, ya estaban destinados a quedarse atrás; incluso más ahora pueden perderse. “No conozco ningún conflicto, como estudiante de historia”, dijo Biden, “donde, cuando una guerra estaba terminando, un lado pudo garantizar que todos los que querían ser extraídos de ese país saldrían”.

Que ISKP intentara montar un ataque de este tipo era demasiado trágicamente predecible. “Se ha posicionado desde el principio como un movimiento de rechazo de los talibanes”, dice Asfandyar Mir de la Universidad de Stanford. Mientras que los talibanes tienen sus raíces en la secta Hanafi del Islam, ISKP, como Al Qaeda, se inspira en la tradición salafista, que es fuerte en las provincias orientales de Afganistán. “Su estrategia de referencia ha sido superar la violencia”, asegura Mir. “La premisa fundamental del grupo es que existen todas estas otras organizaciones que no castigan a los no creyentes y necesitan ser castigados”.

Eso la ha llevado a desatar un salvajismo sin igual, al igual que lo hizo su organización matriz en Siria e Irak. En mayo de 2020, por ejemplo, se cree que el grupo atacó la sala de maternidad del hospital Dasht-e-Barchi de Kabul, matando a 24 personas, incluidos dos niños. En mayo de este año, presuntamente tuvo como objetivo la escuela Sayed Al-Shuhada en una parte de la capital poblada por la minoría chií Hazara, matando a unas 90 personas, la mayoría de las cuales eran niñas en edad escolar. Un mes después mató a diez trabajadores humanitarios que retiraban minas en la provincia de Baghlan, al norte de Kabul. Aunque el grupo perdió casi 12.000 milicianos entre 2015 y 2018 ante la intensa presión antiterrorista de Estados Unidos y el antiguo Gobierno afgano, informes recientes de la ONU sugieren que todavía tiene entre 500 y 1.500 combatientes en el país.

Estados Unidos se encuentra ahora en la curiosa posición de hacer causa común con los insurgentes con los que luchó durante 20 años, contra un enemigo compartido. El general McKenzie dijo que no había pruebas de que los talibanes “permitieran que esto sucediera”. Dijo que Estados Unidos había proporcionado inteligencia al grupo (Bill Burns, el jefe de la CIA, se reunió con un líder talibán de alto rango en Kabul el 23 de agosto) y que los talibanes habían frustrado ataques anteriores contra las tropas estadounidenses. “Quieren recuperar el aeródromo”, agregó. “Así que compartimos un propósito común, ha sido útil trabajar con ellos”.

Biden argumentó que el ataque justificaba su determinación, con la oposición de sus aliados, incluido Johnson, de mantenerse firme hasta la fecha límite del 31 de agosto, que se redujo desde un objetivo anterior del 11 de septiembre. Esto, dijo, es “la razón por la que he estado tan decidido a limitar la duración de esta misión”. Biden ha sido durante mucho tiempo receloso de enviar tropas estadounidenses al extranjero, y su Casa Blanca reconoce que debido a que salir de Afganistán es popular (aunque menos popular de lo que era antes de que las tropas comenzaran a irse), no pagará un costo político. Biden amenazó a ISKP con represalias, diciendo que había pedido a los comandantes una lista de posibles objetivos: “No perdonaremos, no olvidaremos, los perseguiremos y les haremos pagar”.

Sin embargo, sus críticos verán el ataque como una repetición de los fiascos estadounidenses pasados, desde la crisis de rehenes en Irán en 1979 hasta el asalto al consulado de Estados Unidos en Bengasi (Libia) en 2012. Ben Sasse, un republicano del Comité de Inteligencia del Senado, describió la bombardeos como la “pesadilla que temíamos” y exigió que Biden “rompa la fecha límite del 31 de agosto y defienda las rutas de evacuación”.

Kevin McCarthy, el republicano de alto rango en la Cámara, exigió que el Congreso “prohíba la retirada de nuestras tropas hasta cada americano esté a salvo”, una condición que los talibanes ya han rechazado. Jim Inhofe, el principal republicano en el Comité de Servicios Armados del Senado, dijo que “el presidente Biden solo tomó una decisión estratégica, y esa decisión condujo a los trágicos eventos de hoy”.

Para los afganos, tambaleándose por la victoria relámpago de los talibanes hace 11 días, los ataques acumularon tragedia tras tragedia. La incapacidad de los islamistas para asegurar la ciudad contra otra masacre sugiere que es posible que no tengan un control más fuerte sobre las cosas que el Gobierno que derrocaron. “Kabul está escondida en el ruido de las ambulancias”, escribió Ziar Khan Yaad, periodista de TOLONews, un canal de noticias. “Los aviones vuelan por el cielo y hay sangre en el suelo. Los familiares de las víctimas derramaron lágrimas frente al hospital de emergencias”.