Más críticas para el ex marine que evacuó primero a 200 mascotas por dejar entrever que la vida de los afganos no vale nada

Los casi 200 perros y gatos del santuario Nowzad rescatados por Paul “Pen” Farthing, el ex marine británico que salió de Afganistán con todos los animales desde Kabul, se están adaptando ya a la nueva vida en cuarentena en Reino Unido después de aterrizar en Heathrow este fin de semana, según recoge ‘The Sun’.

Sin embargo, la misión de rescate de la Operación Ark en sí fue muy criticada por dar a entender Farthing que Occidente prioriza la evacuación de perros y gatos sobre la salvación de los afganos. El propio ex sargento de la Marina Real de Reino Unido argumentó que las mascotas viajaban en la bodega de un avión chárter financiado con fondos privados donde los seres humanos no pueden viajar, lo que significa que los animales que salvó no estaban ocupando el lugar de las personas a bordo.

Sin embargo, aunque el ex marine británico se negó a salir de Afganistán hasta que supiera que sus perros estarían con él, Farthing ha estado en el ojo del huracán por dejar en el aeropuerto de Kabul a 68 miembros de su personal afgano, en su mayoría mujeres. Ante las críticas, el ex marine británico habló de la necesidad de recibir menos críticas y pasar más a la acción.

Según afirmó un columnista de’ The Guardian’, esa acción de Farthing será aprovechada por los talibanes extremistas, Al Qaeda e ISIS en todo el mundo para promover su propaganda de que Occidente considera que la vida de los musulmanes no vale nada.

Farthing dijo recientemente que “la misión está lejos de terminar” mientras continúan los esfuerzos para sacar a su personal de Afganistán “Todavía tengo emociones encontradas al respecto, es difícil sentarse y pensar en todo esto ahora mismo”, señaló. “Estoy contento de estar fuera de Kabul pero, obviamente, todavía estoy bastante estresado. Todavía estamos completamente en modo misión buscando la manera de sacar a los trabajadores”, agregó el británico.

“Una vez que logremos el objetivo al completo, probablemente me sentaré y me tomaré una copa de vino, no solo para ayudarme a dormir sino para brindar por la victoria”, sentenció Farthing.

Los funcionarios del gobierno británico expresaron hace unos días su frustración por la Operación Ark. El secretario de Defensa, Ben Wallace, señaló que el ejército tenía que dar prioridad a las personas sobre las mascotas y se quejó de que algunos de los partidarios más militantes de Farthing habían “tomado demasiado tiempo” de los comandantes superiores y habían enviado abusos al personal militar.

Farthing participó en operaciones en Afganistán con el 42 Comando de los Marines. Tras adoptar a un perro en 2006 y vivir una gran experiencia con el can, decidió crear una organización en defensa de animales abandonados en Kabul. La prensa inglesa sostiene que la influencia del ex marine entre altos mandos del Ejército ha permitido que el ministro de Defensa cambiara de opinión y diera luz verde a la evacuación de los animales que, eso si, viajarán en las bodegas del avión.