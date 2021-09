“El mayor error de Biden ha sido pensar que los americanos querían irse de Afganistán sin evaluar los costes”

Estados Unidos abandonó Afganistán a las 23:59 horas del 30 de agosto, el día anterior al anunciado como plazo máximo para su retirada definitiva tras 20 años de ocupación. La guerra más larga en la historia del país ha costado 170.000 vidas humanas y dos billones de dólares. La salida ha sido la peor de las imaginadas con el país controlado por los talibanes, el movimiento al que derrocaron en 2001 tras acoger el terrorismo de Al Qaeda.

¿Qué huella va a dejar la caótica retirada de Afgansitán en la historia de Estados Unidos?

La vergüenza es profunda, pero también lo fue lo que le sucedió a Estados Unidos al final de la guerra de Vietnam. Es poco probable que EE UU intervenga en otro lugar durante varios años, aunque si se lanza otro ataque contra el país desde Afganistán, eso podría cambiarlo todo.

¿Qué posibilidades hay de que el ISIS ataque en Afganistán o incluso en Europa después de la retirada?

Creo que podría haber un conflicto prolongado en Afganistán entre ISIS y los talibanes. No sé si ISIS intentará exportar sus ataques a Europa, pero no me sorprendería que sus ataques se extendieran.

¿Intentará la Administración Biden un arreglo pacífico o un acercamiento con el régimen talibán?

La Administración Biden está atrapada en un dilema: por un lado, quiere dejar a Afganistán en el pasado lo más rápido posible, especialmente para ir más allá de su desastre total en el manejo de la retirada de Estados Unidos. Como parte de ese esfuerzo, ya ha demostrado que trabajará con los talibanes para tratar de garantizar la seguridad de los estadounidenses o de los aliados afganos de Estados Unidos. Por otro lado, la Administración debe evitar, y no puede permitirse, parecer débil. Si parece estar cooperando con personas que están matando estadounidenses o aliados afganos (como podría suceder), Biden y su equipo serán vistos como completos ineptos. Tiene que lograr un equilibrio entre tratar de garantizar la seguridad de los estadounidenses y sus aliados y parecer fuerte.

¿Cuál fue el mayor error de EE UU después de los ataques de 11-S?

La invasión estadounidense de Afganistán contó con el apoyo de ambos partidos. En 2008, cuando se postuló para presidente, Barack Obama incluso dijo que Afganistán era la guerra correcta e Irak era la guerra incorrecta. En retrospectiva, la invasión estadounidense de Irak fue un error mayor, porque la Administración Bush no se preparó adecuadamente para lo que se requeriría después de derrocar a Sadam Husein. Bush cometió errores: podría haberse concentrado en cazar a Osama Bin Laden y luego retirarse de Afganistán; podría no haber invadido Irak o tener una mejor estrategia para asegurar ese país después de Sadam Husein. Obama cometió errores: en realidad, no hizo mucho más que imponer el problema a sus sucesores. Trump estaba demasiado ansioso por salir y su trato con los talibanes tenía fisuras. Biden cometió varios errores: 1) No tenía que aceptar el trato de Trump con los talibanes; demostró en enero de 2021 que estaba dispuesto y era capaz de descartar todo tipo de políticas del republicanos, entonces, ¿por qué estaba obligado por esta? 2) Manejó completamente mal la salida de Afganistán, y él y sus asesores se engañaron pensando que los talibanes permitirían que Estados Unidos se fuera y luego esperarían meses antes de consolidar su control del país; 3) Biden también juzgó mal a la opinión pública estadounidense (lo cual es asombroso, ya que ha sido un político profesional toda su vida adulta): parecía pensar que al público solo le importaba salir sin importar el coste. Ese fue su mayor error.