El portavoz de los talibanes ordena que no se hagan disparos al aire

Advierte el dicho, con mucho acierto, que las armas las carga el Diablo. Los talibanes, tras la retirada definitiva de los EE.UU., no cesan en sus clebraciones en las que hacen disparar sus armas, normalmente fusiles de asalto, al aire, con el consiguiente gasto de munición. En un vídeo, que se ha hecho viral en las redes, se ve a uno de estos sujetos que, en pleno fervor yihadista, no controla el arma y se pega un tiro en el pie. La escena no puede ser más ridícula y ha tenido sus consecuencias.

El portavoaz de los talibanes, Zabihulla Mujahid, ha emitido una orden tajante: “atención a los muyahidines en la ciudad de Kabul y en todo el país: eviten los disparos aéreos y den gracias a Allah. Las armas y municiones están en tus manos, nadie tiene derecho a desperdiciarlas. Las balas frías tienen más probabilidades de dañar a los civiles. Así que no dispare innecesariamente”.