Caos y pánico en los pasillos de un hospital en México tras quedar anegado y provocar 17 muertos

Al menos 17 personas perdieron la vida este martes en la ciudad Tula, en el céntrico estado de Hidalgo, al inundarse un hospital y gran parte de la ciudad que quedó bajo el agua debido a fuertes lluvias registradas en el Valle de México y alrededores. El Hospital General de Zona número 5, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se anegó después de que el río Tula se desbordase por las fuertes lluvias que se iniciaron alrededor de las 18.00 horas (23.00 GMT) del lunes. La inundación provocó un fallo eléctrico y daños en el transformador que impidieron que se pudiese suministrar oxígeno a los pacientes ingresados que lo requerían.

En medio de la tragedia, los vecinos de Tula fueron testigos y protagonistas de una escena heroica que culminó con el rescate de un bebé que se encontraba en una incubadora del hospital anegado. Los habitantes y trabajadores, con el apoyo de cuerdas, se ayudaron para manipular con cuidado y poner a salvo al recién nacido.

A través de un video que circula en redes sociales, se puede apreciar el momento en que un par de trabajadores manipulan la “caja”. Miembros de la Cruz Roja recogen al bebé en una lancha para completar la misión de rescate. La escena culminó con un aplauso, tal y como se puede ver en un vídeo difundido en redes sociales.

“En este encargo tan honroso hay días buenos, muy buenos, malos y muy malos; hoy es un día de estos últimos. Me da mucha tristeza el fallecimiento de 17 pacientes del hospital del IMSS por el desbordamiento del río Tula en Hidalgo”, manifestó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Anteriormente, el Gobierno mexicano había confirmado 16 muertes por las inundaciones, que provocaron también que se tuviese que desalojar al resto de pacientes del hospital.

Como parte de un plan de respuesta rápida, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó esta tarde que instaló una planta de emergencia en el hospital afectado a la vez que se “desenergizó” el centro histórico de Tula para evitar mayores daños y se trabaja para restablecer el servicio eléctrico.

“SEGUIRÁ LLOVIENDO”

El presidente reconoció la intensidad de las lluvias y solicitó a las personas que habitan en zonas bajas trasladarse a albergues o a casas de “familiares y amigos” que no se encuentren en zonas de riesgo. Además, insistió en que todavía no terminan las precipitaciones: “Ha caído mucha agua en todo el Valle de México y seguirá lloviendo”. Según informaron las autoridades estatales, hay nueve albergues en funcionamiento en zonas altas de Tula y la vecina Tepeji del Río donde pueden acudir las personas para resguardarse de las lluvias que todavía no cesan.

Zoé Robledo, el director del IMSS, la principal institución de sanidad pública de México, detalló a través de un vídeo que en el momento de la inundación en Hidalgo había 104 empleados médicos y 56 pacientes hospitalizados por diferentes causas, “cerca de la mitad, por cuestiones de covid”.

LAS IMÁGENES DEL CAOS

En las imágenes compartidas por usuarios de redes sociales y medios de comunicación se puede ver como el hospital se anegó completamente con más de un metro de agua y el caos reinó en los pasillos y habitaciones, donde el personal trató de movilizar y poner a salvo a los pacientes y trabajar a pesar de las dificultades. Incluso en un vídeo compartido por varios perfiles se aprecia cómo los vecinos y personal sanitario sacan a un recién nacido del edificio para meterlo en una lancha y ponerlo a salvo.

El gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, también acudió a la zona esta mañana después de sobrevolar la región. El mandatario hizo patente su solidaridad con los habitantes y su preocupación por la compleja situación al tiempo que agradeció a las autoridades federales, estatales y municipales por la rápida actuación.

A través de redes sociales indicó que 56 pacientes fueron trasladados a hospitales de los municipios vecinos de Tizayuca y Tepeji del Río para continuar su tratamiento y pidió a la población que reside cerca del río que desalojase la zona.

También informó que fueron hasta el momento más de 31.000 las personas afectadas, pero durante sus recorridos la lancha en la que viajaba el gobernador se hundió aunque, afortundamente, sin daños que lamentar. “Sí, se hundió la lancha en la que viajábamos el General de la 18 Zona Militar, el presidente municipal y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo y yo. Estoy sano y a salvo, ileso, sin ningún contratiempo y seguimos trabajando”, escribió Fayad en sus redes sociales.

TEMPORADA DE HURACANES

Esta trágica situación se da en la temporada de huracanes que vive México cada año y después de que, hace dos semanas, las torrenciales lluvias generadas por el huracán Grace provocaron la muerte de al menos once personas, ocho en el oriental estado de Veracruz y tres en el céntrico estado de Puebla.

El pasado fin de semana, el huracán Nora dejó a su paso por las costas del Pacífico mexicano un menor muerto, un desaparecido, un herido y 355.000 usuarios sin energía eléctrica.

Hasta el momento en el océano Pacífico se han formado los ciclones Andrés, Blanca, Carlos, Dolores, Enrique, Felicia, Guillermo, Hilda, Ignacio, Jimena, Kevin, Linda, Marty y Nora aunque este martes las autoridades reportaron en las últimas horas la formación de una depresión tropical frente a las costas de los estados de Jalisco y Colima que podría convertirse en huracán en los próximos días.